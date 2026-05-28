Francuska ukinula "Crni dekret"

ATV
28.05.2026 20:36

Foto: Atypeek Dgn/Pexels

Francuski parlament jednoglasno je izglasao ukidanje „Crnog dekreta“ (Code Noir), zloglasnog pravnog dokumenta iz 17. vijeka koji je robove definisao kao „pokretnu imovinu“ i dozvoljavao njihovo udaranje, prodaju, silovanje i ubijanje.

Iako je Francuska zvanično ukinula ropstvo još 1848. godine, ovaj stravični pravni akt formalno je ostao na snazi sve do danas.

U rijetkom iskazu političkog jedinstva unutar oštro podijeljene Nacionalne skupštine, zakon je ukinut sa 254 glasa za i nijednim protiv.

Dekret, koji je 1685. godine potpisao kralj Luj XIV, kroz svojih 60 članova u potpunosti je kontrolisao svaki aspekt života porobljenih ljudi u francuskim kolonijama.

Član 44 ljude je definisao kao „pokretnu imovinu“ (poput namještaja ili stoke). Kazne za bijeg uključivale su sakaćenje tijela.

Riječ porobljene osobe na sudu nije vrijedila apsolutno ništa.

Tokom debate u donjem domu parlamenta emocije su bile na vrhuncu, a mnogi zastupnici ostali su zatečeni činjenicom da je ovaj zakon uopšte postojao u pravnom sistemu u 21. vijeku.

Stivi Gustave (Steevy Gustave), zastupnik s karipskog ostrva Martinik, čiji su preci bili porobljeni, kroz suze se obratio skupštini:

„Samo glasanje ne može popraviti vijekove uništenih života. Mi nismo potomci robova, mi smo potomci ljudskih bića rođenih slobodnih, a zatim svedenih na najgore — svedenih na ropstvo.“

Francuska je istorijski bila treća najveća kolonijalna sila u trgovini robljem, iza Velike Britanije i Portugala. Procjenjuje se da je Pariz prevezao oko 1,4 miliona Afrikanaca na plantaže šećera, a bogatstvo stvoreno njihovim radom direktno je izgradilo velike francuske gradove poput Nanta i Bordoa (Bordeaux).

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

