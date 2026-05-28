SAD i Iran postigli dogovor, čeka se samo na konačno odobrenje Trampa!

28.05.2026 17:18

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Američki i iranski pregovarači postigli su sporazum o 60-dnevnom memorandumu o razumijevanju, kojim bi se produžio prekid vatre i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali predsjednik Donald Tramp još nije dao konačno odobrenje, rekli su za Aksios (Axios) dvojica američkih zvaničnika i regionalni izvor uključen u posredničke napore.

Potpisivanje memoranduma predstavljalo bi najznačajniji diplomatski proboj od početka rata, ali bi konačni sporazum, koji bi odgovorio na Trampove zahtjeve u vezi sa nuklearnim programom, i dalje zahtijevao dodatne intenzivne pregovore.

„Ovo je sporazum kojim se svi dovode za pregovarački sto. Detalje ćemo razraditi tokom pregovora“, rekao je jedan američki zvaničnik.

Šta se dešavalo iza kulisa?

Američki zvaničnici navode da su uslovi sporazuma uglavnom bili usaglašeni još u utorak, ali da je objema stranama i dalje bilo potrebno odobrenje najvišeg rukovodstva.

Američki zvaničnici tvrde da su se Iranci kasnije vratili i saopštili da imaju potrebna odobrenja i da su spremni da potpišu sporazum. Iran to nije potvrdio.

Američki pregovarači upoznali su predsjednika Donalda Trampa sa detaljima konačnog sporazuma, ali on nije odmah dao zeleno svjetlo.

„Predsjednik je posrednicima prenio da želi nekoliko dana da razmisli o tome“, rekao je jedan američki zvaničnik.

Podsjećanja radi, Tramp i njegovi savjetnici su u nekoliko navrata tokom ranijih faza rata mislili da su blizu sporazuma, ali su pregovori više puta zapadali u ćorsokak.

Američki zvaničnici navode da će 60-dnevni memorandum sadržavati odredbu da će plovidba kroz Hormuški moreuz biti „neograničena“.

Jedan američki zvaničnik rekao je da to znači da neće biti naplate taksi niti uznemiravanja brodova, kao i da će Iran morati da ukloni sve mine iz moreuza u roku od 30 dana.

Američka pomorska blokada takođe će biti ukinuta, ali će se to odvijati proporcionalno obnovi komercijalne plovidbe, rekao je američki zvaničnik.

Memorandum će sadržavati i obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, navode zvaničnici. Takođe će biti navedeno da će prva pitanja o kojima će se pregovarati tokom tog 60-dnevnog perioda biti način uklanjanja iranskog visokoobogaćenog uranijuma i rješavanje pitanja iranskog obogaćivanja uranijuma.

SAD će se obavezati da razgovaraju o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava u okviru pregovora. Memorandum će uključivati i razgovor o mehanizmu koji bi pomogao Iranu da ponovo prima robu i humanitarnu pomoć.

Paralelno s tim, čak i dok su pregovori bili pri kraju, SAD i Iran imali su dva incidenta u Ormuskom moreuzu tokom posljednjih 48 sati.

Šta kažu zvaničnici?

Jedan američki zvaničnik tvrdi da Iran sada ima priliku da oslobodi svoju ekonomiju ograničenja i da „u njihovom sistemu postoje ljudi koji razumiju da je ovo prilika da krenu drugim putem“, dodajući:

„Tokom ovih 60 dana pregovora saznaćemo da li je to zaista slučaj.“

Američki zvaničnici tvrde da neće biti nikakvih sporednih dogovora niti tajnih klauzula o ublažavanju sankcija ili transferu novca Iranu.

„Što više Iranci budu spremni da ponude, više će i dobiti“, rekao je jedan od njih.

