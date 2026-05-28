Krvavi napad u Švajcarskoj: Izbo troje ljudi uz uzvike "Alahu ekber"

28.05.2026 14:05

Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

U napadu nožem na prolaznike na željezničkoj stanici u švajcarskom gradu Vinterturu, muškarac, švajcarski državljanin, jutros je izbo i povrijedio troje ljudi.

U saopštenju koje prenosi „Svis-info“ navodi se da je policija kantona Cirih kasnije uhapsila osumnjičenog napadača, muškarca starog 31 godinu, koji je pobjegao sa mjesta zločina.

Motiv napada još je nejasan i predmet je tekuće istrage.

Prema riječima nekoliko očevidaca koji su razgovarali sa listom „Blik“, muškarac je prilikom napada uzvikivao „Alahu ekber“.

Napad se dogodio oko 8.30 časova, a povrijeđene su tri osobe, starosti 28, 43 i 52 godine, koje su prevezene u bolnicu.

