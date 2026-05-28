Sutra puštanje u rad najsavremenije opreme za terapiju maligniteta

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić sutra će u Banjaluci prisustvovati otvaranju 35. Majskih pulmoloških dana i svečanosti povodom puštanja u rad najsavremenije opreme za terapiju malignih oboljenja.

Stručni skup biće održan u 8.45 časova Kući Milanovića, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću. Skup organizuju Udruženje pulmologa/pneumoftiziologa Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem intenzivista za nehirurške grane, Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci, prenosi Srna. Šeranić će u 11.00 časova prisustvovati svečanosti povodom puštanja u rad trećeg linearnog akceleratora i uređaja za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banjaluka, u zgradi Poliklinike UKC-a Srpske

