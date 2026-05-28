Šta je sve izgubio Janik Siner ispadanjem sa Rolan Garosa

Velika senzacija dogodila se u drugom kolu Rolan Garosa, gde je Janik Siner šokantno ispao iz Pariza od Argentinca Huana Manuela Serundola sa 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Janik Siner je bio glavni favorit za titulu ove godine, a prošle godine je branio finale, tako da će sada izgubiti 1.250 bodova, tako da će na ATP listi pasti na 13.550 bodova.

Ipak, pošto je i Karlos Alkaraz propustio Rolan Garos, a prošle godine je osvojio titulu i pošto je i on izgubio veliki broj bodova, to neće mnogo uticati na poredak na samom vrhu na tabeli.

Siner će i dalje imati skoro 3.500 bodova, tako da je siguran i na Vimbldonu, i pored toga što brani titulu, kada je u pitanju borba za prvo mesto na tabeli.

Ono što je najvažnije, Novak Đoković je sada iznenada dobio nevjerovatnu šansu da se domogne 25. Grend slem titule, jer više nema na putu dvije glavne prepreke, koje su ga zaustavljale u posljednjih nekoliko pokušaja, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Đoković svakako ne juri renking, tako da što se tiče ATP liste, u slučaju trijumfa može da dođe potencijalno najviše do trećeg mjesta, pod uslovom da Aleksander Zverev ispadne takođe u naredne dvije runde.

