Logo
Large banner

Šta je sve izgubio Janik Siner ispadanjem sa Rolan Garosa

Autor:

ATV
28.05.2026 15:57

Komentari:

0
Шта је све изгубио Јаник Синер испадањем са Ролан Гароса
Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Velika senzacija dogodila se u drugom kolu Rolan Garosa, gde je Janik Siner šokantno ispao iz Pariza od Argentinca Huana Manuela Serundola sa 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Janik Siner je bio glavni favorit za titulu ove godine, a prošle godine je branio finale, tako da će sada izgubiti 1.250 bodova, tako da će na ATP listi pasti na 13.550 bodova.

Ipak, pošto je i Karlos Alkaraz propustio Rolan Garos, a prošle godine je osvojio titulu i pošto je i on izgubio veliki broj bodova, to neće mnogo uticati na poredak na samom vrhu na tabeli.

Siner će i dalje imati skoro 3.500 bodova, tako da je siguran i na Vimbldonu, i pored toga što brani titulu, kada je u pitanju borba za prvo mesto na tabeli.

Ono što je najvažnije, Novak Đoković je sada iznenada dobio nevjerovatnu šansu da se domogne 25. Grend slem titule, jer više nema na putu dvije glavne prepreke, koje su ga zaustavljale u posljednjih nekoliko pokušaja, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Đoković svakako ne juri renking, tako da što se tiče ATP liste, u slučaju trijumfa može da dođe potencijalno najviše do trećeg mjesta, pod uslovom da Aleksander Zverev ispadne takođe u naredne dvije runde.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Janik Siner

Rolan Garos

Huan Manuel Serundol

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).

Tenis

Šok u Parizu! Sinera izbacio 58. igrač svijeta

2 h

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Tenis

Đoković igra sutra oko 15.30 časova protiv Fonseke

3 h

0
Ива Јовић

Tenis

Srpkinja zapalila Pariz: Mlada teniserka gazi sve pred sobom

3 h

0
Новак Ђоковић, Ролан Гарос 2026, меч против Француза Валентана Ројера

Tenis

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

6 h

0

  • Najnovije

18

31

Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

18

29

Vlada Srpske podržala proširenje kapaciteta produženog boravka u 4 škole u Banjaluci

18

20

Putin: Evroazijska ekonomska unija čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije

18

16

FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

18

15

Posljednji dan maja nas očekuje „Plavi Mjesec“: Evo šta to zapravo znači

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner