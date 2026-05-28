Logo
Large banner

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

Autor:

ATV
28.05.2026 12:27

Komentari:

0
Новак Ђоковић, Ролан Гарос 2026, меч против Француза Валентана Ројера
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Valentan Rojer nije mogao da sakrije frustraciju posle poraza od Novaka Đokovića na Rolan Garosu, pa je u obraćanju medijima isprozivao srpskog asa.

Francuz je poslije skoro četiri sata borbe i poraza od najvećeg svih vremena poručio da Novak "stalno koristi iste trikove" kako bi izbacio protivnike iz ritma.

Đoković je poslije velike borbe slavio rezultatom 6:3, 6:2, 6:7, 6:3 i zakazao duel sa Žoaom Fonsekom, ali je mnogo više pažnje od same igre izazvala izjava mladog Francuza poslije meča.

ruza smrt in memoriam

Fudbal

Preminuo bivši trener Borca

"Vidio sam da se isteže, žali se na bolove i pokušava da vidi kako će rival da reaguje. Ali to je Novak, on to stalno radi. Nisam nasjeo na to i ostao sam fokusiran. Iako se žalio na bolove u leđima, trčao je tako brzo, osvajao neke nevjerovatne poene. Bio sam previše impresioniran u prva tri gema na meču, onda sam sebi rekao da je i on igrač kao i svi ostali i da treba da igram" rekao je Rojer.

Francuz je priznao da je bio impresioniran Đokovićem, ali je istakao da je tokom meča pokušavao da zaboravi protiv koga igra.

"Ako izađeš na teren sa mišljenjem da igraš protiv legende, već si izgubio. Govorio sam sebi da je on samo još jedan teniser", objasnio je Rojer.

Posebno mu je zasmetalo ponašanje Novaka prema publici na "Filipu Šatrijeu", gdje su navijači otvoreno bili na strani domaćeg igrača.

"Novak to često radi, voli kad je publika protiv njega. Imao sam osjećaj da je, kada god je publika navijala za mene, uzimao tu negativnu energiju. Žalio se na buku i sve, ali moraš da očekuješ da će to tako da bude. Uostalom, bio je i dan za djecu, mnogo djece je bilo na tribinama, oni znaju da budu bučni. Ali, mislim da je koristio tu energiju kao svoju prednost. Sjećam se jednog poena na 5:3, odigrao sam volej, uzeo poen, slavio sa publikom i u narednom poenu je odservirao as. Tipično nešto što Novak radi", poručio je Francuz.

Новак Ђоковић

Tenis

Poznati detalji saradnje Đokovića i Troickog

Ipak, uprkos prozivkama, Rojer nije mogao da sakrije poštovanje prema Srbinu.

"Nevjerovatno je kako je igrao čak i kada se žalio na leđa. Trčao je, stizao sve i osvajao poene koje nisam mogao da vjerujem da može da uzme", zaključio je Francuz poslije poraza od Novaka.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Rolan Garos

Rolan Garos 2026

tenis

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Tenis

Poznati detalji saradnje Đokovića i Troickog

1 h

0
Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.

Tenis

Teška završnica za Đokovića u Parizu, ipak ide u treće kolo

16 h

0
Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

Tenis

Šok: Druga teniserka svijeta i šampionka AO ispala sa Rolan Garosa

18 h

0
Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

Tenis

Poveo pa se "raspao": Rolan Garos završen za Srbina!

18 h

0

  • Najnovije

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

12

28

Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

12

27

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

12

21

Kojić: Oslobađanje Durakovića van domena prava, zatvara se mogućnost za ponovno procesuiranje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner