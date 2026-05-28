Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

Valentan Rojer nije mogao da sakrije frustraciju posle poraza od Novaka Đokovića na Rolan Garosu, pa je u obraćanju medijima isprozivao srpskog asa.

Francuz je poslije skoro četiri sata borbe i poraza od najvećeg svih vremena poručio da Novak "stalno koristi iste trikove" kako bi izbacio protivnike iz ritma.

Đoković je poslije velike borbe slavio rezultatom 6:3, 6:2, 6:7, 6:3 i zakazao duel sa Žoaom Fonsekom, ali je mnogo više pažnje od same igre izazvala izjava mladog Francuza poslije meča.

"Vidio sam da se isteže, žali se na bolove i pokušava da vidi kako će rival da reaguje. Ali to je Novak, on to stalno radi. Nisam nasjeo na to i ostao sam fokusiran. Iako se žalio na bolove u leđima, trčao je tako brzo, osvajao neke nevjerovatne poene. Bio sam previše impresioniran u prva tri gema na meču, onda sam sebi rekao da je i on igrač kao i svi ostali i da treba da igram" rekao je Rojer.

Francuz je priznao da je bio impresioniran Đokovićem, ali je istakao da je tokom meča pokušavao da zaboravi protiv koga igra.

"Ako izađeš na teren sa mišljenjem da igraš protiv legende, već si izgubio. Govorio sam sebi da je on samo još jedan teniser", objasnio je Rojer.

Posebno mu je zasmetalo ponašanje Novaka prema publici na "Filipu Šatrijeu", gdje su navijači otvoreno bili na strani domaćeg igrača.

"Novak to često radi, voli kad je publika protiv njega. Imao sam osjećaj da je, kada god je publika navijala za mene, uzimao tu negativnu energiju. Žalio se na buku i sve, ali moraš da očekuješ da će to tako da bude. Uostalom, bio je i dan za djecu, mnogo djece je bilo na tribinama, oni znaju da budu bučni. Ali, mislim da je koristio tu energiju kao svoju prednost. Sjećam se jednog poena na 5:3, odigrao sam volej, uzeo poen, slavio sa publikom i u narednom poenu je odservirao as. Tipično nešto što Novak radi", poručio je Francuz.

Ipak, uprkos prozivkama, Rojer nije mogao da sakrije poštovanje prema Srbinu.

"Nevjerovatno je kako je igrao čak i kada se žalio na leđa. Trčao je, stizao sve i osvajao poene koje nisam mogao da vjerujem da može da uzme", zaključio je Francuz poslije poraza od Novaka.

