Poznati detalji saradnje Đokovića i Troickog

28.05.2026 10:35

Novak Đoković teniser ples Bangaranga
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Kada su se zajedno pojavili na treningu svi su ostali u blagom šoku da vide Novak Đokovića i Viktora Troickog na istoj strani mreže.

Ubrzo je stigla potvrda od najboljeg tenisera svih vremena da je Viktor njegov novi trener, a sada su poznati i novi detalji njihove saradnje.

Tačnije koliko će trajati njihov zajednički rad.

"Dogovor je da radimo do kraja godine. Onda ćemo da vidimo za dalje", rekao je Novak srpskim novinarima.

Troicki je donedavno bio trener Miomira Kecmanovića nešto više od godinu dana, a punu sezonu proveo je i sa Hamadom Međedovićem.

Podsjećamo, cijela saga oko dolaska Troickog u Đokovićev tim imala je jedan dramatični momenat i to radi Miomira Kecmanovića.

Njega je šokirala ta odluka, u svakom pogledu.

"Pa mislim, pravo da ti kažem, i mene je zbunila, da ne kažem šokirala, pošto sam ja u nedjelju osvojio Čelendžer, u ponedjeljak mi je saopšteno da prekida sa mnom saradnju, a u srijedu smo trebali da putujemo ovdje, i u utorak popodne bio na Šatrijeu s Novakom tako da... Sve je tu jasno, ne moram ja nešto puno da dodajem. Jako sam razočaran na sve to, ali Bože moj, imam Ogija, koji je glavni trener sada, s kojim imam dobre rezultate, ide dobro, dobra energija. On vjeruje u mene i to je meni bitno".

Đokovića su o tome pitali dan kasnije na konferenciji.

"Imali smo komunikaciju, nisam ga vidio uživo, ovaj... Čestitao bih mu i pobjedu, i na turniru i prije. Ovaj... Kontaktirao ga jesam, pričali smo i ja sam mu rekao iz moje perspektive šta je... šta je bilo i kako jeste. Sad, na koji način je on to prihvatio i šta je između njega i Viktora, ja u to ne ulazim. Tako da, ovaj, to je sve što mogu da kažem", rekao je Novak tom prilikom.

