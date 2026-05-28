Nesvakidašnji dolazak na maturu: Maturant u Zagrebu na proslavu stigao traktorom

28.05.2026 11:12

Матурант у Загребу дошао на матурску прославу на трактору.
Foto: 017_dn/Instagram/Screenshot

Matursko veče u Zagrebu je obilježio nesvakidašnji dolazak Gabriela Jagatića, maturanta koji je na proslavu stigao traktorom.

Gabriel, koji se školovao za rukovaoca građevinskih mašina, kaže da je time ispunio obećanje koje je ranije dao svojim drugovima iz razreda.

– Od prvog dana škole svi su znali da dolazim sa sela i da radim s traktorima. Govorio sam im da će na maturi vidjeti da to nisu male, već ozbiljne mašine – rekao je kroz osmijeh.

On dolazi iz mjesta Ježevo, gdje se njegova porodica bavi poljoprivredom i obrađuje zemlju. Traktor kojim je stigao na maturu samo je jedan od četiri koja posjeduje njegova porodica. Iako je školovanje za građevinske mašine završio sa odličnim uspjehom, Gabriel ističe da su traktori njegova velika ljubav još od djetinjstva.

– Kad imam slobodnog vremena, sjednem na traktor i radim po cijeli dan, pa i cijelu noć ako treba – kaže maturant.

Njegov dolazak na matursko veče izazvao je veliku pažnju učenika, roditelja i profesora, a mnogi su željeli fotografiju pored traktora, pa se tako ispred njega slikalo i njegovo kompletno odjeljenje sa razrednim starješinom.

Nakon završetka školovanja planira da radi u struci, ali ističe da će poljoprivreda ostati važan dio njegovog života. Na kraju je poslao i poruku budućim srednjoškolcima.

– Treba birati ono što voliš. Bez ljubavi prema poslu nema uspjeha. Najvažnije je da čovjek prati ono što ga zaista zanima – kazao je maturant, a piše portal 017_dn.

