Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama: Poznato ko je na meti

Nove dojave o podmetnutim bombama stigle su danas na adrese više škola u Zagrebu, što je izazvalo uznemirenost nakon što je Hrvatsku u aprilu pogodio talas lažnih prijetnji.

U Gimnaziji „Lucijan Vranjanin“ u Zagrebu jutros je stigla dojava o bombi, nakon čega su policijske ekipe odmah izašle na teren. Prema nezvaničnim informacijama, učenici su nakon pregleda objekta vraćeni na nastavu.

Istovremeno, hrvatski mediji javljaju da su i druge osnovne i srednje škole u Zagrebu jutros ponovo bile mete dojava o bombama.

Podsjećamo, tokom aprila 2026. godine Hrvatsku je pogodio talas lažnih dojava o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama. Te prijetnje izazvale su haos, primoravajući policiju na masovne evakuacije i detaljne preglede objekata.

Policija je krajem aprila potvrdila hapšenje tri mlađe osobe koje se sumnjiče da su povezane sa slanjem oko 220 lažnih prijetećih mejlova. Protiv uhapšenih su podnesene krivične prijave za teži oblik krivičnog djela – terorizam, s obzirom na to da su poruke slate s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ciljajući obrazovne ustanove i medijske kuće, prenosi Jutarnji.hr.