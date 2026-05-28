Danas sjednica Vlade Republike Srpske: Na dnevnom redu više od 30 tačaka

ATV
28.05.2026 10:30

Данас сједница Владе Републике Српске: На дневном реду више од 30 тачака
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, 28. maja 2026. godine, 12. sjednicu Vlade na kojoj će se razmatrati niz važnih strateških dokumenata, kapitalnih infrastrukturnih projekata i odluka od velikog značaja za građane.

Među tačkama dnevnog reda posebnu pažnju privlači Informacija o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj za narednu školsku 2026/2027. godinu, što predstavlja nastavak politike podrške porodicama i obrazovnom sistemu.

Ministri će razmatrati informacije o podršci prioritetnim kapitalnim projektima u Doboju, Kalinoviku, Osmacima, Han Pijesku, kao i o regulaciji vodotoka riječice Vrelo u Čajniču.

U sektoru zdravstva, fokus će biti na inicijativama za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditna zaduženja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju, kao i na odluci o prenosu medicinske opreme vrijedne više od 3,2 miliona KM za potrebe Univerzitetske bolnice u Foči.

Vlada će takođe raspravljati o:

Podršci privredi: Finansijskim pokazateljima poslovanja u prerađivačkoj industriji, podsticajima za male i srednje preduzetnike, kao i odluci o prodaji dijela akcijskog kapitala u preduzeću „Orao“ a.d. Bijeljina.

Socijalnom standardu: Obezbjeđivanju sredstava za rad Crvenog krsta Republike Srpske i prenosu vlasništva nad službenim vozilima na udruženja osoba sa invaliditetom i organizacije koje pomažu djeci sa poteškoćama u razvoju („Plavi svijet“, „Mozaik prijateljstva“).

Obrazovanju: Proširivanju prostornih kapaciteta produženog boravka u više banjalučkih osnovnih škola.

Na sjednici će biti riječi i o međunarodnoj saradnji, uključujući inicijativu o graničnim prelazima na željezničkom koridoru Vc, te o saradnji sa klasterima Rusije u okviru veza sa Republikom Tatarstan. Vlada će se izjasniti i o godišnjim izvještajima o ravnopravnosti polova, kao i o poslovanju Razvojne agencije Republike Srpske i Željeznica Republike Srpske.

