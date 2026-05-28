Danas sjednica Vlade Republike Srpske: Na dnevnom redu više od 30 tačaka

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, 28. maja 2026. godine, 12. sjednicu Vlade na kojoj će se razmatrati niz važnih strateških dokumenata, kapitalnih infrastrukturnih projekata i odluka od velikog značaja za građane.
Među tačkama dnevnog reda posebnu pažnju privlači Informacija o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj za narednu školsku 2026/2027. godinu, što predstavlja nastavak politike podrške porodicama i obrazovnom sistemu.
Ministri će razmatrati informacije o podršci prioritetnim kapitalnim projektima u Doboju, Kalinoviku, Osmacima, Han Pijesku, kao i o regulaciji vodotoka riječice Vrelo u Čajniču.
U sektoru zdravstva, fokus će biti na inicijativama za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditna zaduženja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju, kao i na odluci o prenosu medicinske opreme vrijedne više od 3,2 miliona KM za potrebe Univerzitetske bolnice u Foči.
Vlada će takođe raspravljati o:
Republika Srpska
Trišić Babić: Srpska više nije posmatrač, već mjesto gdje se razgovara o budućnosti
Podršci privredi: Finansijskim pokazateljima poslovanja u prerađivačkoj industriji, podsticajima za male i srednje preduzetnike, kao i odluci o prodaji dijela akcijskog kapitala u preduzeću „Orao“ a.d. Bijeljina.
Socijalnom standardu: Obezbjeđivanju sredstava za rad Crvenog krsta Republike Srpske i prenosu vlasništva nad službenim vozilima na udruženja osoba sa invaliditetom i organizacije koje pomažu djeci sa poteškoćama u razvoju („Plavi svijet“, „Mozaik prijateljstva“).
Obrazovanju: Proširivanju prostornih kapaciteta produženog boravka u više banjalučkih osnovnih škola.
Na sjednici će biti riječi i o međunarodnoj saradnji, uključujući inicijativu o graničnim prelazima na željezničkom koridoru Vc, te o saradnji sa klasterima Rusije u okviru veza sa Republikom Tatarstan. Vlada će se izjasniti i o godišnjim izvještajima o ravnopravnosti polova, kao i o poslovanju Razvojne agencije Republike Srpske i Željeznica Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h9
Najnovije
12
35
12
34
12
32
12
29
12
28
Trenutno na programu