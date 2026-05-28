Međunarodni forum o bezbjednosti u Moskvi, obraćanje Dodika

U Moskvi je počela plenarna sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti na kojoj će predsjednik SNSD-a Milorad Dodik govoriti o temi "Izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka".

Sjednici prisustvuje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, prenosi SRNA. U toku dana planiran je sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom. Učesnici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, koji je u Moskvi počeo u utorak, 26. maja, prisustvuju, nizu tematskih sesija, naučnim konferencijama, okruglim stolovima, prezentacijama, bilateralnim i multilateralnim sastancima, te izložbi o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija.

