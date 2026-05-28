Zaboravite na stroge dijete: Kako smršati 10 ili više kilograma bez muke?

28.05.2026 09:21

Човјек мјери обим струка помоћу метра.
Foto: Pixabay

Ljeto nam je sve bliže, a s dolaskom toplijih dana mnogi počinju više da razmišljaju o svom tijelu, energiji i navikama.

I dok su brze dijete i „čarobna“ rješenja uvijek primamljiva s dolaskom toplijih dana i nošenja tanje odjeće, stručnjaci upozoravaju da je za trajni gubitak kilograma najvažniji zdrav i održiv pristup.

Ako želite da izgubite deset ili više kilograma – odnosno smanjite konfekcijski broj za dva ili više brojeva – ključ je u postepenim promjenama koje ćete moći da zadržite dugoročno. Donosimo savjete koji zaista mogu pomoći na putu do vitkije figure i boljeg osjećaja u sopstvenom tijelu.

1. Zaboravite na stroge dijete

Najveća greška koju mnogi prave jeste odlazak u krajnost. Vrlo restriktivne dijete možda će donijeti brze rezultate, ali često vode do jo-jo efekta.

Umjesto kratkoročnih zabrana, fokusirajte se na uravnoteženu ishranu koju možete pratiti mjesecima. Tijelo bolje reaguje na postepene promjene nego na šokove i drastično smanjenje kalorija.

2. U svaki obrok uključite proteine

Proteini igraju veliku ulogu u mršavljenju jer duže pružaju osjećaj sitosti. Osim toga, pomažu očuvanju mišićne mase dok gubite kilograme.

Jaja, riba, piletina, grčki jogurt, mahunarke i svježi sir odličan su izbor za svaki dan.

Kada obrok sadrži dovoljno proteina, manja je vjerovatnoća da ćete uzimati grickalice između obroka.

3. Hodajte što više

Ne morate odmah krenuti s intenzivnim treninzima da biste vidjeli rezultate. Redovno hodanje jedan je od najpotcjenjenijih oblika aktivnosti kada je riječ o mršavljenju.

Pokušajte svaki dan da napravite barem osam do deset hiljada koraka. Šetnja nakon ručka ili večere može pomoći i probavi, ali i potrošnji kalorija bez velikog napora.

4. Pazite na skrivene kalorije u pićima

Mnogi unesu veliki broj kalorija kroz kafe sa šlagom, gazirane sokove, alkohol ili zaslađene napitke, a da toga nisu ni svjesni.

Ako želite da smršate više kilograma, pokušajte većinu vremena da pijete vodu, nezaslađeni čaj ili običnu kafu. Već i ta promjena može napraviti veliku razliku tokom nekoliko mjeseci.

5. Ne preskačite san

Manjak sna može ozbiljno otežati mršavljenje. Kada smo umorni, tijelo pojačano traži brzu energiju, pa češće posežemo za slatkim i kaloričnim namirnicama.

Osim toga, hronični nedostatak sna utiče na hormone gladi i sitosti. Stručnjaci preporučuju barem sedam sati kvalitetnog sna svake noći.

6. Jedite sporije

Mozgu treba određeno vrijeme da registruje sitost. Ako jedemo prebrzo, lako ćemo pojesti više nego što nam je zapravo potrebno.

Pokušajte sporije da žvaćete i jedete bez mobilnog telefona ili televizije. Svjesnije konzumiranje hrane može pomoći da prirodno smanjite količinu hrane bez osjećaja odricanja.

7. Ne izbacujte omiljenu hranu

Potpune zabrane često dovode do frustracije i prejedanja. Ako volite čokoladu, tjesteninu ili picu, ne morate zauvijek da ih se odreknete.

Ključ je u ravnoteži i umjerenosti. Jedan desert ili opušteniji obrok neće uništiti rezultate ako su vaše navike većinu vremena zdrave.

8. Planirajte obroke unaprijed

Kada nemamo plan, češće uzimamo brzu i kaloričnu hranu. Upravo zato planiranje obroka može biti velika pomoć kod mršavljenja.

Pripremite zdrave opcije unaprijed, naročito za dane kada ste u žurbi. Tako ćete lakše izbjeći pekare, fast food i impulsivne odluke.

9. Fokusirajte se na napredak, a ne na savršenstvo

Mršavljenje od deset ili više kilograma proces je koji traje. Biće dana kada ćete pojesti više ili preskočiti trening i to je potpuno normalno.

Važno je ne odustati zbog jednog lošijeg dana. Dugoročni uspjeh dolazi od dosljednosti, a ne od savršenstva.

10. Mijenjajte navike zbog sebe, a ne samo zbog ljeta

Iako nas dolazak ljeta često motiviše na promjene, najvažnije je da ih pravimo zbog zdravlja, energije i boljeg osjećaja u sopstvenom tijelu.

Kilogrami će se lakše gubiti kada cilj nije samo broj na vagi, nego stvaranje navika uz koje ćete se osjećati bolje i zadovoljnije – i tokom ljeta i tokom cijele godine.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

