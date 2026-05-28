Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

28.05.2026 08:41

Рубио: Куба је у великој невољи
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je Kuba "u velikoj nevolji", ali i izrazio nadu u dobar ishod pregovora Vašingtona i Havane.

"Razgovaraćemo sa njima, radićemo na tome, jer želimo nešto dobro za kubanski narod", rekao je Rubio tokom sjednice kabineta.

On je naglasio da želi dobar ishod pregovora Vašingtona i Havane.

Rubio je ponovio tvrdnju Vašingtona da Havana u sadašnjem stanju predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti SAD.

(Srna)

Marko Rubio

Kuba

Sjedinjene Američke Države

Vašington

pregovori

