Ebola se mora zaustaviti prije nego što stigne u SAD

Sjedinjene države moraju spriječiti da ijedan slučaj ebole uđe u zemlju iz Demokratske Republike Kongo, gdje je zbog epidemije dosad oboljelo 900 ljudi, a sumnja se na 220 smrtnih slučajeva, izjavio je u srijedu američki državni sekretar Marko Rubio, piše Rojters.

"Ne možemo i nećemo dopustiti da ijedan slučaj ebole uđe u Sjedinjene Države“, poručio je Rubio predsjedniku Donaldu Trampu na sastanku kabineta.

Napori za suzbijanje u Africi

Rubio je pojasnio da američke agencije, uključujući Stejt department (State Department), Centre za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) te Ministarstvo zdravlja, ulažu velike napore u suzbijanje krize na terenu. Istakao je da je Vašington pojačao pomoć pogođenim zemljama, prvenstveno DR Kongu, kako bi se osiguralo da se epidemija obuzda na samom izvorištu.

Uvedena ograničenja putovanja

Kao mjeru predostrožnosti, američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prošle su sedmice uveli 30-dnevno ograničenje ulaska za putnike koji su u posljednja 21 dan boravili u DR Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu. Mjera obuhvata i osobe sa stalnim boravkom, takozvane vlasnike zelene karte. Uz to, putnici iz tih zemalja prolaze dodatne provjere na tri američka aerodroma.