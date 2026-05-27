Evropska unija samo glumi želju za pregovorima sa Rusijom o ukrajinskom pitanju, dok u stvarnosti podstiče Kijev da nastavi da se bori, rekao portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Te rasprave o pregovorima su neka vrsta kvazisholastike. A njihovi potezi su usmjereni isključivo na dalji pritisak da nastave da se bore i da se ni sa kim ne dogovaraju. To je realnost", poručio je Peskov u izjavi za medije.

Podsjetimo, vlade EU raspravljaju o tome da li bi bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Dragi ili bivša kancelarka Njemačke Angela Merkel mogli da predstavljaju blok u potencijalnim pregovorima sa Vladimirom Putinom, dok ideja ponovnog otvaranja formalnih kanala sa Rusijom uzima maha.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je, odgovarajući na pitanja novinara, kao poželjnog kandidata naveo bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera, ali je istakao da Evropljani sami treba da izaberu lidera kome vjeruju i koji nije davao oštre izjave na račun Moskve.

Predsjednik Rusije je naglasio da je upravo Evropa, a ne Rusija, odustala od pregovora.