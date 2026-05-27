Logo
Large banner

Koh je starinski kolač koji mnoge podsjeća na d‌jetinjstvo: Pravi se od osnovnih sastojaka

Autor:

ATV
27.05.2026 17:45

Komentari:

0
koh kolač recept
Foto: YouTube/printscreen

Koh je lagan i sočan domaći kolač koji se pravi od nekoliko osnovnih sastojaka. Savršen je uz kafu, posebno kada se dobro ohladi.

Mekani biskvit natopljen toplim mlijekom daje mu prepoznatljivu teksturu i ukus koji podsjeća na stare porodične recepte.

Sastojci:

- četiri jajeta

- četiri kašike šećera

- četiri kašike griza

- dvije kašike brašna

- jedna kašičica praška za pecivo

- 500 mililitara mlijeka

- tri do četiri kašike šećera za mlijeko

- jedna vrećica vanilin šećera po želji

Priprema:

Umutite bjelanjke u čvrst snijeg pa postepeno dodajte šećer. Nakon toga, dodajte žumanjke i kratko izmiješajte. Umiješajte griz, brašno i prašak za pecivo, piše Kliks

Smjesu sipajte u podmazan pleh i pecite nekih 20 minuta na 180 stepeni. Zagrijte mlijeko sa šećerom. Možete dodati i jedan vanilin šećer. Pečen i još topao koh preliti toplim mlijekom. Ostavite da upije tečnost i dobro ohladite prije posluživanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Recept

kolač

desert

jeftin recept

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Društvo

Oglasilo se Ministarstvo: Povećanje materinskog dodatka sa 406 na 746 KM

1 h

2
Супер Ел Нињо пустоши Европу, а тек је мај! У Француској броје мртве

Društvo

Super El Ninjo pustoši Evropu, a tek je maj! U Francuskoj broje mrtve

1 h

0
Мајка дијете права мајки

Društvo

Veliko povećanje: Materinski dodatak u Srpskoj skočio na 746 KM

1 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

2 h

0

  • Najnovije

17

58

Poveo pa se "raspao": Rolan Garos završen za Srbina!

17

54

Bijela kuća demantovala Teheran: "Čista izmišljotina"

17

45

Koh je starinski kolač koji mnoge podsjeća na d‌jetinjstvo: Pravi se od osnovnih sastojaka

17

41

Zvao molera da okreči stan od 60 kvadrata, a cijena ga iznenadila: "Da li je ovo normalno"

17

35

Vesna Đogani o “problemima” sa mužem zbog Harisa Džinovića: "Ne kajem se"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner