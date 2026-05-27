Koh je lagan i sočan domaći kolač koji se pravi od nekoliko osnovnih sastojaka. Savršen je uz kafu, posebno kada se dobro ohladi.

Mekani biskvit natopljen toplim mlijekom daje mu prepoznatljivu teksturu i ukus koji podsjeća na stare porodične recepte.

Sastojci:

- četiri jajeta

- četiri kašike šećera

- četiri kašike griza

- dvije kašike brašna

- jedna kašičica praška za pecivo

- 500 mililitara mlijeka

- tri do četiri kašike šećera za mlijeko

- jedna vrećica vanilin šećera po želji

Priprema:

Umutite bjelanjke u čvrst snijeg pa postepeno dodajte šećer. Nakon toga, dodajte žumanjke i kratko izmiješajte. Umiješajte griz, brašno i prašak za pecivo, piše Kliks

Smjesu sipajte u podmazan pleh i pecite nekih 20 minuta na 180 stepeni. Zagrijte mlijeko sa šećerom. Možete dodati i jedan vanilin šećer. Pečen i još topao koh preliti toplim mlijekom. Ostavite da upije tečnost i dobro ohladite prije posluživanja.