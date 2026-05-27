Koh je lagan i sočan domaći kolač koji se pravi od nekoliko osnovnih sastojaka. Savršen je uz kafu, posebno kada se dobro ohladi.
Mekani biskvit natopljen toplim mlijekom daje mu prepoznatljivu teksturu i ukus koji podsjeća na stare porodične recepte.
Sastojci:
- četiri jajeta
- četiri kašike šećera
- četiri kašike griza
- dvije kašike brašna
- jedna kašičica praška za pecivo
- 500 mililitara mlijeka
- tri do četiri kašike šećera za mlijeko
- jedna vrećica vanilin šećera po želji
Priprema:
Umutite bjelanjke u čvrst snijeg pa postepeno dodajte šećer. Nakon toga, dodajte žumanjke i kratko izmiješajte. Umiješajte griz, brašno i prašak za pecivo, piše Kliks
Smjesu sipajte u podmazan pleh i pecite nekih 20 minuta na 180 stepeni. Zagrijte mlijeko sa šećerom. Možete dodati i jedan vanilin šećer. Pečen i još topao koh preliti toplim mlijekom. Ostavite da upije tečnost i dobro ohladite prije posluživanja.
