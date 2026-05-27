Ko je stjuardesa Alana Pou koja osvaja industriju za odrasle?

Industrija za odrasle ime novo zaštitno lice koje polako osvaja tržište. 24-godišnja Alana Pau (Alanna Pow) nakon ulaska u industriju prije dvije godine stiže u vrh striming platformi koje emituju sadržaj za odrasle.

Ova bivša stjuardesa potpuno je promijenila život i od plate u avio industriji prešla je na pravo bogatstvo koje joj donosi njen lični Onlifans nalog, ali i brojne filmske kuće za koje radi kao vrhunska zvijezda.

Rođena je 2002. godine u Australiji, a odrasla u Indoneziji. Po sopstvenom priznanju, golišave fotografije počela je da objavljuje isključivo zbog novca. "Plata stjuardese nije bila dovoljna. Nisam htjela da otplaćujem hipoteku za kuću 30 godina", rekla je svojevremeno Pau koja je sa 21 godinom počela prvo sa provokativnijim fotografijama na Instagramu.

Momci ne žele da budu sa mnom kad čuju čime se bavim

Ova glumica požalila se za britanski Miror da posao kojim se bavi joj donosi zaradu, ali ne i ljubav.

"Nisam tip koji govori momku šta radi na prvom sastanku ili direktno. Nisam baš iskrena po tom pitanju, jer kada momci saznaju šta radim, to se jednostavno pretvori u vezu za jednu noć ili jednostavno žele da se sretnu. Rijeko stignemo do drugog sastanka. Mnogo sam se mučila sa tim", požalila sa Pou.

Ipak, ljubav je na kraju pronašla u kolegi, takođe kreatorom sadržaja na odrasle sa kojim zajedno i snima.

Koštala je operacija u Turskoj

Alana Pou kaže da nije previšla išla "pod nož". Operisala je nos i zadnjicu, a posljednju je skupo platila u Turskoj.

Riječ je o famoznom "brazilskom podizanju zadnjice" zbog čega je pod nož išla tri puta. Posljednji odlazak je platila 43.000 funti.

U početku, bivša stjuardesa Alana Pou nije bila uznemirena zbog jeftinih operacija u inostranstvu . Ali oporavak je bio toliko brutalan da dvadesetdvogodišnjakinja nedeljama nije mogla da sedi.

Tvrdi da joj je prvi lekar „iskasapio“ zadnjicu i butine, a ni drugi nije bio ništa bolji. Ostavši bez 18.000 funti i iscrpljena nakon dva putovanja od 6.500 milja, Alana je odlučila da Turska više ne vrijedi rizika.

"Ne bih preporučila Tursku – osjećam se kao da sam pogriješila“, rekla je Alana, koja se može pohvaliti sa preko tri miliona pratilaca na Instagramu . „Prvi doktor mi je skinuo previše masnoće sa donjeg dijela butina i ostavio ih talasastim, zbog čega sam se svakodnevno osjećala nesigurno. Isjekao mi je butine.“

Alana tvrdi da je druga klinika u Turskoj čak ubacila i operaciju nosa kao deo ugovora sa BBL-om kako bi je dodatno privukla. Ali dok je rinoplastika savršeno zarasla, operacije zadnjice su ostavile trajnu štetu.