Pao EES sistem na granici BiH i Hrvatske: Ljudi satima zarobljeni u kolonama

27.05.2026 18:48

Пао ЕЕС систем на граници БиХ и Хрватске: Људи сатима заробљени у колонама
Na graničnom prelazu Izačić – Ličko Petrovo Selo danas, 27. maja, došlo je do višečasovnog kolapsa saobraćaja nakon pada evropskog EES sistema, zbog čega vozači i putnici na visokim temperaturama čekaju i po tri sata u kilometarskim kolonama.

Prelazak granice je praktično paralizovan, prenosi Avaz.

Formirane su kilometarske kolone automobila, a nestrpljenje među vozačima i putnicima raste.

„Nama je došao policajac i rekao da je sistem pao i da ne znaju kad će se popraviti. Može biti za sat, dva, tri ili pet. Uopšte nemaju nikakvu informaciju. Nas ovd‌je na suncu na 30 stepeni drže sa malom d‌jecom. Ljudi guraju kolica i pitaju da pređu granicu a ne mogu. Baš je užasna i jako teška situacija, mnogo je male d‌jece. Radi se o GP Izačić - Petrovo Selo“, kazao je Elvedin Mujagić za Avaz.

ГП Градишка

Društvo

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Zbog novonastale situacije i dugih zadržavanja, apeluje se na sve vozače koji planiraju putovanje prema Hrvatskoj i Evropskoj uniji da, ukoliko je moguće, odgode put ili koriste zamjenske granične prelaze.

Podsjećamo, EES (Entry/Exit System) je digitalni sistem koji je Evropska unija uvela za praćenje ulaska i izlaska državljana trećih zemalja, a koji podrazumijeva uzimanje biometrijskih podataka.

