Mljekari i ministarstvo traže model za očuvanje mljekarskog sektora Srpske

Autor:

Ivana Kordić
27.05.2026 19:30

Мљекари млијеко
Rješavanje viškova mlijeka i očuvanje redovnog otkupa, posebno za male proizvođače, prirotet su domaćeg mljakarskog sektora. Mljekari ističu da je mljekarska industrija u Republici Srpskoj stabilna.

Isplaćene su sve obaveze za prethodnu godinu, a povećanje premije donijelo je pozitivne efekte. Ono što mljekare muči je otkup mlijeka, a problem bi bio riješen njegovim sušenjem.

„Ministraica je razumjela problem, i ona je rekla da će kroz samo nekoliko dana dati odgovor da li će oni sa svoje strane moći nešto da pomognu tu aktivnost kada je u riječ o tom kratkoročnom sušenju mlijeka. Nije obećano, ali mi vjerujemo da je to ministarstvo odnosno vlada u ovom slučaju, mora naći neka rješenja“, rekao je Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.

Prepoznajući trenutni problem otkupa mlijeka, posebno za male proizvođače u pograničnim opštinama Srspke, predstavnici Udruženja mljekara predložili su projekat uspostavljanja 70 manjih pogona za preradu mlijeka. Na taj način, kažu, dio viškova mogao bi biti prerađen i plasiran na tržište. Razgovaralo se i o podsticajima za sistem krava-tele, podršci domaćim mljekarama i siranama, te donošenju pravilnika o deklarisanju mlijeka i mliječnih proizvoda.

„Jedan od rezultata ovih dana je bilo da će taj pravilnik o deklarisanju mlijeka i mliječnih proizvoda, odnosno prepoznavanju tih laži iz mliječnih proizvoda, već možda naredne sedmice ugledati svijetlost dana. I mi evo već skoro godinu dana insistiramo da se to pitanje riješi, da naš građanin ne kupuje nešto ako nije mlijeko ako je palmino ulje onda napiši samo da je to palmino ulje, nemojte ga varati da je to mlijeko ili sir“, rekao je Miljan Erbez stručni saradnik za projekte u Udruženju poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.

Mjere agrarne politike i kontinuirana budžetska izdvajanja daju rezultate u sekotru mljekarstva, poruka je resornog ministarstva. Tako je u posljednje dvije godine zabilježen rast proizvodnje mlijeka. A upravo mljekari dobijaju najveći dio agrarnih podsticaja.

„Postoje drugi izazovi druge vrste, to je tržište. Trenutno je takva situacija u Evropi i regionu da ima viška mlijeka zbog određenih poremećaja u Evropskoj Uniji, sve se to na neki način prelilo i u RS, kao i čitav region. I evo pokušavamo svakodnevnim razgovorima da vidimo gd je su neki određeni problemi, gd je su neka uska grla. Pazite morate znati da je od 180 miliona koliki je budžet ministarstva negd je 43% ide na mljekarski sektor, dakle to je sektor koji je najviše podržan“, rekao je Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.

Najvažnije je pronaći održiv model za zbrinjavanje viškova i očuvanje redovnog otkupa, ali i donijeti konkretne mjere podrške za sušenje dijela proizvedenog mlijeka, zajedničko je mišljenje i proizvođača i resornog ministarstva.

