Toplotna kupola okovala Evropu, oboreni rekordi stari 80 godina, ima i mrtvih

27.05.2026 20:14

Foto: Pexel/ Fatih Turan

Ekstremni toplotni val, koji je na samom početku ljeta pogodio zapadnu Europu, odnio je najmanje sedam života u Francuskoj, dok su u Parizu i Londonu zabilježene nezapamćene temperature za ovo doba godine.

U Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu izmjereni su apsolutni temperaturni rekordi za maj, a meteorolozi upozoravaju da vrhunac paklenih vrućina tek dolazi.

"Danas mogu potvrditi da je sedam smrtnih slučajeva direktno ili indirektno povezano s vrućinom", izjavila je glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon za televiziju TF1, dodajući da se čak pet osoba utopilo tražeći osvježenje.

Među žrtvama su sportisti i rekreativci. Jedna žena je preminula od hipertermije (toplotnog udara) tokom fitness takmičenja u Lyonu, dok je 53-godišnji muškarac doživio srčani udar na utrci u Parizu. Na drugoj utrci u pariškom predgrađu hospitalizirano je 16 osoba, od kojih je čak 10 u kritičnom stanju, prenosi Kliks

Među utopljenicima tokom vikenda je i troje tinejdžera.

Vlasti upozoravaju da su plaže i rijeke prepune, ali da spasilačke službe još uvijek nisu na dužnosti jer službena sezona počinje tek u julu.

Nacionalna meteorološka služba Météo France saopćila je da je u ponedjeljak izmjereno rekordnih 37 stepeni celzija u blizini Hossegora. Ponedjeljak je službeno proglašen najtoplijim majskim danom od početka mjerenja, s nacionalnim prosjekom od 24,4 stepena celzija, čime je srušen rekord iz davne 1944. godine (23,7 stepena celzija).

Slično je i u Velikoj Britaniji. Met Office je potvrdio da je u Londonu izmjereno 34,8 stepeni celzija.

Klimatolog Christophe Cassou ističe da su ove temperature u predindustrijskom dobu bile "praktično nemoguće".

"Ovo je događaj bez presedana, s vjerovatnoćom jedan prema hiljadu da se dogodi u ovo doba godine u dosadašnjim klimatskim uslovima", izjavio je Cassou za Le Monde.

Meteorolozi objašnjavaju da je pakao u Europi izazvala tzv. toplotna kupola koja je zarobila vreli zrak iz Maroka ispod područja visokog pritiska. Naučnici upozoravaju da su toplotni valovi sada deset puta češći nego ranije i da je ovo direktna posljedica klimatskih promjena.

"Na kraju ćemo ovakve ljetne temperature viđati već u aprilu i oktobru", zaključuju stručnjaci.

Francuski premijer Sébastien Lecornu sazvao je hitan sastanak vlade za četvrtak kako bi se procijenila spremnost države za borbu protiv elemenata.

