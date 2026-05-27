Drastično veće kazne za bahatu vožnju

Magdalena Gligić
27.05.2026 19:35

Bahata vožnja, korištenje mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom, prolazak kroz crveno svjetlo i prekoračenje brzine – prekršaji su koji će se kažnjavati drastičnije.

Nove izmjene zakona donose strože sankcije za nesavjesne vozače. Izmjene zakona i dopune – danas su stupile na snagu. Prema novim mjerama uvodi se i novi prekršaj „obijesna vožnja“.

„Sada će se pod objesnom vožnjom smatrati svako kod koga se utvrdi koncentracija alkohola u organizmu preko 1,5 gram kroz kilogram i tu su zaprjećene novčane kazne od 2000 do 3000 KM , 180 dana zabrane upravljanja motornim vozilom i dva kaznena boda“, rekao je inspektor Tadić Tihomir.

Prolazak dva ili više puta kroz crveno svjetlo, prekoračenje od 40 kilometara na čas iznad dozvoljene brzine u naseljenom mjestu, odnosno van naselja brzinom većom od 60 km na čas podrazumjevaće se obijesnom vožnjom. Biće veće kazne i u slučaju preticanja kolone pri punoj liniji. I to nije sve.

Prema novim izmjenama zakona ukoliko koristite mobilni telefon ili vozite bez pojasa dobićete kaznu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, zato telefon ostavite a pojas zavežite.

Građani odlukom i više nego zadovoljni.

"Generalno mislim da treba da bude ustvari malo pooštreno, to je moj stav ne samo za zakon o saobraćaju nego i inače. Svi drugi zakoni bi trebalo da se poštuju i da na određeni način i inspekcijske službe i svi ostali vode računa da se zakoni poštuju“, rekao je jedan od građana, a drugi su se usaglasili:

„Ja sam duže vremena živio i radio u Švicarskoj sve propise znam i švicarci samo udaraju po džepu. Naš narod je tako vaspitan da se neće svezat“.

"Nikad nisam ušao u auto da se ne svežem. Ovakvi što prave nerede takve treba više kažnjavati“.

„Treba tako, sigurno treba tako“.

Saobraćajni stručnjaci upozoravaju da je odluka nesmotreno definisana.

„Gotovo da sama ta kazna rijetko će se izricati ali i teško je dokaziva sama po sebi jer jednostavno kazna ima taj efekat ako je evidentira stacionari radar ili policijski službenih na toj mikrolokaciji gdje se dogodilo a ne za 20 minuta na više saobraćajnica ili slično“, rekao je Milenko Jaćimović, stručnjak iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Jaćimović ističe i kako je ovo deveto povećanje represivnih mjera, a stanje na ulicama isto, negdje čak i gore. Neophodne su nove metode kombinacije represivnih i preventivnih mjera, veći broj prisutnih policajskih službenika kako bi stanje u saobraćaju konačno postalo bezbjednije.

