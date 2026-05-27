Drastično veće kazne za bahatu vožnju

Autor:Magdalena Gligić
Komentari:0
Bahata vožnja, korištenje mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom, prolazak kroz crveno svjetlo i prekoračenje brzine – prekršaji su koji će se kažnjavati drastičnije.
Nove izmjene zakona donose strože sankcije za nesavjesne vozače. Izmjene zakona i dopune – danas su stupile na snagu. Prema novim mjerama uvodi se i novi prekršaj „obijesna vožnja“.
„Sada će se pod objesnom vožnjom smatrati svako kod koga se utvrdi koncentracija alkohola u organizmu preko 1,5 gram kroz kilogram i tu su zaprjećene novčane kazne od 2000 do 3000 KM , 180 dana zabrane upravljanja motornim vozilom i dva kaznena boda“, rekao je inspektor Tadić Tihomir.
Prolazak dva ili više puta kroz crveno svjetlo, prekoračenje od 40 kilometara na čas iznad dozvoljene brzine u naseljenom mjestu, odnosno van naselja brzinom većom od 60 km na čas podrazumjevaće se obijesnom vožnjom. Biće veće kazne i u slučaju preticanja kolone pri punoj liniji. I to nije sve.
Prema novim izmjenama zakona ukoliko koristite mobilni telefon ili vozite bez pojasa dobićete kaznu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, zato telefon ostavite a pojas zavežite.
"Generalno mislim da treba da bude ustvari malo pooštreno, to je moj stav ne samo za zakon o saobraćaju nego i inače. Svi drugi zakoni bi trebalo da se poštuju i da na određeni način i inspekcijske službe i svi ostali vode računa da se zakoni poštuju“, rekao je jedan od građana, a drugi su se usaglasili:
„Ja sam duže vremena živio i radio u Švicarskoj sve propise znam i švicarci samo udaraju po džepu. Naš narod je tako vaspitan da se neće svezat“.
"Nikad nisam ušao u auto da se ne svežem. Ovakvi što prave nerede takve treba više kažnjavati“.
„Treba tako, sigurno treba tako“.
„Gotovo da sama ta kazna rijetko će se izricati ali i teško je dokaziva sama po sebi jer jednostavno kazna ima taj efekat ako je evidentira stacionari radar ili policijski službenih na toj mikrolokaciji gdje se dogodilo a ne za 20 minuta na više saobraćajnica ili slično“, rekao je Milenko Jaćimović, stručnjak iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Jaćimović ističe i kako je ovo deveto povećanje represivnih mjera, a stanje na ulicama isto, negdje čak i gore. Neophodne su nove metode kombinacije represivnih i preventivnih mjera, veći broj prisutnih policajskih službenika kako bi stanje u saobraćaju konačno postalo bezbjednije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h1
Društvo
2 h0
Društvo
3 h2
Društvo
4 h0
Najnovije
20
14
20
14
20
08
19
56
19
51
Trenutno na programu