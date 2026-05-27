Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju, preko Hrvatske bi moglo u BiH

Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju, a olujni oblak se preselio u Hrvatsku i prijeti da bi mogao ući i u BiH.

Jaki pljuskovi, grad, olujni vjetar doveli su do lokalnih poplava, kao i štete od grada u pojedinim mjestima, dok su zabilježeni i jaki udari vjetra. U Slovenskim Goricama zabilježeno je i čupanje krovova, polomljeno drveće i šteta na stambenim i poljoprivrednim objektima.

Vatrogasne službe imale su brojne intervencije na terenu, a u pojedinim mjestima zabilježeni su i problemi sa saobraćajem i snabdijevanju zbog srušenih stabala.

Meteorolozi upozoravaju da je uzrok ovakvih pojava sudar toplog vazduha koji je prethodno podigao temperature iznad 30 stepeni i hladnijeg zraka koji je pristigao sa sjeverozapada, što je dodatno destabilizovalo atmosferu.

Građanima se preporučuje oprez i praćenje radarske slike, s obzirom na brze promjene vremenskih prilika i mogućnost novih olujnih ćelija.

Preko Hrvatske u BiH

Trenutne prognoze sugerišu da bi olujno nevrijeme preko Hrvatske moglo da dođe i do sjevernih dijelova BiH.

Najviše bi promjena vremena mogla osjetiti u prostoru Cazina, Prijedora i Sanskog Mosta, ali ne u intenzitetu kao u Hrvatskoj i Sloveniji. Do Banjaluke bi mogla da dođe promjena koja neće nositi grad i olujni vjetar, a izdato je žuto upozorenje zbog grmljavine.