Nakon tri decenije ponovo se otvara kino „Slavica“ u Prnjavoru

Prnjavorčani će ponovo dobiti kino. Zadnje pripreme su u toku, a pored bioskopske sale, objekat sadrži i pozorišnu scenu. Kako je objekat, koji je počeo sa radom davne 1947 godine, a prestao tokoma rata, izgledao kroz istoriju, objasnio nam je profesor Dario Topić.

„Taj objekat koji je postojao prije ovog objekta koji je sada sagrađen, podignut je između 1930. i 1940. godine, nemamo precizne podatke. To je zapravo bio privatni objekat jednog našeg poznaog trgovca u Prnjavoru, gospodina Dušana Đerića. Taj objekat se naslanjao na njegovu kafanu, a taj prostor je sagradio prvo iz nekih svojih ličnih potreba, a kasnije je prešao u neke druge namjene. Znamo da se koristio za svetosavske besjede, razna okupljanja u tom periodu kraljevine Jugoslavije“, rekao je Dario Topić, profesor istorije.

Kina „Slavica“ se sjeća i naša novinarka koja ga je u djetinjstvu rado posjećivala.

„Izuzetno mi je drago što se ponovo otvara bioskop „Slavica“. Divne uspomene me vežu za taj prostor. Osamdesetih godina sam tamo odlazila da gledam prve filmove kada dođem na raspustu iz Novog Sada. Mogu da kažem da je ta sala bila jedna od boljih u Jugoslaviji“, rekla je novinar, Zorica Petković.

Potrebne prnjavorčana prepoznale su i republičke institucije, koje su u saradnji sa lokalnim, ulagali u projekte kako bi što više unaprijedili grad.

„Jedan kulturni sadržaj koji bi trebalo da ponudi ova nova kino sala koja ima dug istorijat. Sada će služiti kao multifunkcionalni objekat koji će služiti mladim ljudima i svima onima za različite društvene događaje koji treba tu da se organizuju“, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

„Kada govorimo o kinu, negdje milion i 200 hiljada je uloženo do sada. Svi radovi su završeni, ostale su još nekakve sitnice. Za 15 do 30 dana možemo očekivati zvanično otvaranje ovog objekta“, rekao je Darko Tomaš, gradonačelnik Prnjavora.

Otvaranje kina „Slavica“, koje je ime simbolično dobilo po prvom prikazanom filmu, donosi priliku za kulturni razvoj grada. Ovaj prostor ponovo će oživjeti filmsku i pozorišnu umjetnost, a postaće i mjesto za druženje i aktivnosti mladih.