Logo
Large banner

Cvijanović: Ritam Evrope - festival mladosti, talenta i kreativnosti na kojem će pobijediti pjesma

Autor:

ATV
22.05.2026 22:36

Komentari:

0
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je večeras na otvaranju finalne večeri međunarodnog muzičkog takmičenja "Ritam Evrope" u Derventi da je ovo festival mladosti, talenta i kreativnosti.

Ona je istakla da su Derventa i Republika Srpska dobri domaćini koji šalju najbolje želje svim učesnicima.

"Pjesma će pobijediti večeras i svi će biti pjesma", poručila je Cvijanovićeva.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na otvaranju ovog festivala da u Derventi žive dobri ljudi, dobri domaćini i da će to osjetiti svi učesnici.

Пилетина

Ekonomija

Peradarima u BiH ''odlepršali'' milioni maraka

Dodik je pohvalio organizaciju festivala i poželio sreću svim takmičarima.

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić, koji je domaćin festivala, poželio je takmičarima dobrodošlicu u Derventu, grad velikog srca koji sve dočekuje raširenih ruku, prenosi "Srna".

On je naglasio da je Derventa danas regionalni centar dobre muzike, svirke, mladosti i talenta.

"Želim da svi pobijedite večeras, a već ste pobijedili kada imate hrabrosti da izađete na ovu veliku binu. Navijamo za sve vas i neka Derventa bude prva stepenica ka vašem velikom uspjehu, da se sjećate ovog grada po tome i da se uvijek u njega vraćate, a on će vas uvijek dočekati punog srca", poručio je Žunić.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Društvo

Sutra izgovorite ove riječi za oprost grijehova: Slavimo jednog od Hristovih učenika

Na finalnoj večeri nastupiće mladih iz 26 gradova i opština iz regiona.

Pobjednika takmičenja odrediće glasovi publike iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, a nagrada uključuje snimanje autorske pjesme i profesionalnog muzičkog spota, kao i putovanje u zemlju koju je pobjednički tim predstavljao na festivalu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Ritam Evrope

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђорђе Перић остварио је још један међународни успјех освојивши Куп града Пуле на 49. Међународном сусрету хармоникаша у Пули, једном од најпрестижнијих фестивала хармонике у Европи

Kultura

Đorđe Perić ponovo najbolji među najboljima

1 h

0
Ово је пјевач који је погинуо са сином у језивој несрећи

Kultura

Ovo je pjevač koji je poginuo sa sinom u jezivoj nesreći

10 h

0
Увод у анатомију серија доктори

Kultura

"Uvod u anatomiju" dobija novi obrt: Ljubitelji serije biće oduševljeni

13 h

0
Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"

Kultura

Banjalučki boks u fokusu završne večeri "Noći muzeja"

1 d

0

  • Najnovije

23

00

Pronađene kosti i lobanja pored puta: Užasan prizor u Crnoj Gori

22

49

Pacijent u Evropi na posmatranju zbog sumnje da je zaražen ebolom: Virus se brzo širi

22

47

Dodik: Derventa još jednom pokazala da zna da podrži mlade

22

43

Nuči otkrio dosad nepoznat detalj o Vojažu i Breskvici

22

38

Nakon raskida je polio kiselinom i unakazio joj lice: Kad je izašao iz zatvora, udala se za njega

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner