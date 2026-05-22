Cvijanović: Ritam Evrope - festival mladosti, talenta i kreativnosti na kojem će pobijediti pjesma

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je večeras na otvaranju finalne večeri međunarodnog muzičkog takmičenja "Ritam Evrope" u Derventi da je ovo festival mladosti, talenta i kreativnosti.

Ona je istakla da su Derventa i Republika Srpska dobri domaćini koji šalju najbolje želje svim učesnicima.

"Pjesma će pobijediti večeras i svi će biti pjesma", poručila je Cvijanovićeva.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na otvaranju ovog festivala da u Derventi žive dobri ljudi, dobri domaćini i da će to osjetiti svi učesnici.

Dodik je pohvalio organizaciju festivala i poželio sreću svim takmičarima.

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić, koji je domaćin festivala, poželio je takmičarima dobrodošlicu u Derventu, grad velikog srca koji sve dočekuje raširenih ruku, prenosi "Srna".

On je naglasio da je Derventa danas regionalni centar dobre muzike, svirke, mladosti i talenta.

"Želim da svi pobijedite večeras, a već ste pobijedili kada imate hrabrosti da izađete na ovu veliku binu. Navijamo za sve vas i neka Derventa bude prva stepenica ka vašem velikom uspjehu, da se sjećate ovog grada po tome i da se uvijek u njega vraćate, a on će vas uvijek dočekati punog srca", poručio je Žunić.

Na finalnoj večeri nastupiće mladih iz 26 gradova i opština iz regiona.

Pobjednika takmičenja odrediće glasovi publike iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, a nagrada uključuje snimanje autorske pjesme i profesionalnog muzičkog spota, kao i putovanje u zemlju koju je pobjednički tim predstavljao na festivalu.