Ovo je pjevač koji je poginuo sa sinom u jezivoj nesreći

22.05.2026 13:20

Foto: Facebook / National Opera & Ballet

Nacionalna opera i balet oprostila se od prvaka Riste Velkova, istaknutog baritona koji je ostavio neizbrisiv trag u makedonskoj muzičkoj kulturi.

Makedonska operska scena izgubila je izuzetnog umjetnika, vrhunskog interpretatora i čovjeka čiji su glas, umjetnost i scensko prisustvo ostavili dubok trag u Makedonskoj operi i baletu, kao i u cjelokupnoj makedonskoj muzičkoj kulturi, navodi se u saopštenju Nacionalne opere i baleta (NOB) povodom tragične smrti Riste Velkova, operskog prvaka i baritona, koji je stradao u sinoćnoj stravičnoj saobraćajnoj nesreći na skopskoj obilaznici.

Poginuo čuveni makedonski pjevač: U teškoj nesreći nastradao i njegov sin

– Sa neizmjernom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj smrti prvaka Makedonske opere i baleta, baritona Riste Velkova, koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Riste Velkov je bio jedan od vodećih makedonskih baritona i jedan od najharizmatičnijih operskih solista. Kao renomirani solista, on je pretežno nastupao u belkanto produkcijama, čime je zaslužio i epitet „italijanski bariton somotske boje“ – navodi se u dopisu NOB-a.

Obrazovanje i muzički razvoj

Velkov je rođen 1975. godine u Skoplju. Srednje muzičko obrazovanje završio je u školi „Ilija Nikolovski – Luj“ 1994. godine, u klasi profesorke Marije Nikolovske. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umjetnosti pri Univerzitetu „Sveti Kiril i Metodij“ 1999. godine, u klasi profesorke Milke Eftimove. Magistrirao je sa najvišom ocjenom 2011. godine na istom fakultetu, u klasi profesorke Biljane Jovanovske Jakimovske.

Svoje vokalno umijeće gradio je kod makedonskog tenora Goge Trajanova, a usavršavanje je nastavio kod dramskog tenora Stojana Stojanova Gančeva iz Zagreba, kao i kod poznatih italijanskih vokalnih pedagoga Antonija Bojera i Mirele Paruto, te svjetski poznatog rumunskog baritona Nikolaja Herlee. Od 2001. do 2017. godine specijalizovao je repertoar u privatnom studiju bugarskog baritona Stojana Popova u Sofiji.

Karijera i scenski nastupi

Debi na sceni Dramskog teatra imao je 1996. godine, još kao student, u predstavi „Amadeus“. Dvije godine kasnije prvi put je nastupio na festivalu „Majske operske večeri“ ulogom Marula u operi „Rigoleto“. Godine 2009. nastupio je na matičnoj sceni Makedonske opere i baleta u naslovnoj ulozi u operi „Nabuko“.

Velkov je gostovao u Japanu, Srbiji, Rumuniji, Turskoj i Bugarskoj, a bio je redovan učesnik najznačajnijih domaćih festivala: „Ohridsko ljeto“, „Skopsko ljeto“, „Štipsko ljeto“, „Jesenje muzičke svečanosti“, „Interfest“ u Bitolju i drugih.

Tokom karijere ostvario je više od 15 glavnih baritonskih uloga, među kojima se izdvajaju: Nabuko („Nabuko“), Rigoleto („Rigoleto“), Magbet („Magbet“), Grof Luna („Trubadur“), Žorž Žermon („Travijata“), Don Karlo di Vargas („Moć sudbine“), Amonarso („Aida“), Ecio („Atila“), Enriko („Lučija od Lamermura“), Belkore („Ljubavni napitak“), Eskamiljo („Karmen“), Valentin („Faust“), Šonar („Boemi“), Alfio („Kavalerija rustikana“), Silvio („Pajači“), Otac Peter („Ivica i Marica“), Sigizmund („Ivan Susanjin“), Ognjen („Car Samuil“), Vangel („Ilinden“).

