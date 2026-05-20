Logo
Large banner

Preminuo Mladen Karan

Autor:

ATV
20.05.2026 11:50

Komentari:

0
Преминуо Младен Каран
Foto: RTRS

Akademski slikar Mladen Karan preminuo je juče u rodnom mjestu, Velikoj Žuljevici kod Novog Grada.

Karan je rođen 1951. godine, nakon završene gimnazije u rodnom gradu, od 1970. do 1973. godine pohađao je studije filozofije i sociologije na zagrebačkom univerzitetu.

Poslije kraćeg boravka u Milanu, 1977. godine upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a diplomirao je 1982. godine, u klasi profesora Vasilija Jordana.

U Zagrebu je ostao do 1991. godine, nakon izbijanja rata napustio je Hrvatsku i prešao u Beograd gdje je ostao do juna 1992. godine.

Od 1992. živio je i radio u Firenci, gdje je imao otvoreni studio šest godina.

Povodom Dana Republike Srpske 2019. godine odlikovan je Medaljom zasluga za narod.

Od 1979. godine učestvovao je u brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama.

Karan je 2018. godine objavio monografiju koju je sačinio od svojih stihova, po kojima je takođe poznat, kao i od razmišljanja o raznim temama, da bi sve to potkrijepio mislima značajnih filozofa i književnika.

U monografiji se, takođe, nalaze i portreti ličnosti koje su uticale na njegov život.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mladen Karan

slikar

Novi Grad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Затворен шахт.

Svijet

Žena upala u šaht i poginula

4 h

1
Најновија, ударна вијест

Svijet

Razoran zemljotres pogodio Tursku: Ljudi u panici bježali iz zgrada, osjetilo se do Libana

4 h

0
пјевачица млада дјевојка

Scena

Džejla Ramović poput manekenke u raskošnoj haljini: Noge u prvom planu

4 h

0
Полицијско ауто

Zdravlje

Nestao Dario Korićanac iz Banjaluke: Vozilo pronađeno kod crkve

4 h

0

Više iz rubrike

беба Јода звјездане стазе анимација филм

Kultura

Preminuo glumac koji je dao glas Profesoru Utonijumu i Jodi

1 d

0
Дара Бугарска Евровизија Бангаранга побједница

Kultura

Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Evrovizije podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.

2 d

0
Сиви дом глумци

Kultura

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

2 d

0
Женски камерни хор Бањалучанке

Kultura

Ženski kamerni hor "Banjalučanke" osvojio zlato u Finskoj

2 d

1

  • Najnovije

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

15

39

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

15

38

Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

15

24

Trišić Babić: Kada Srpska gradi, radi i insistira na dogovoru korist imaju svi ljudi u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner