Preminuo Mladen Karan

Karan je rođen 1951. godine, nakon završene gimnazije u rodnom gradu, od 1970. do 1973. godine pohađao je studije filozofije i sociologije na zagrebačkom univerzitetu.

Poslije kraćeg boravka u Milanu, 1977. godine upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a diplomirao je 1982. godine, u klasi profesora Vasilija Jordana.

U Zagrebu je ostao do 1991. godine, nakon izbijanja rata napustio je Hrvatsku i prešao u Beograd gdje je ostao do juna 1992. godine.

Od 1992. živio je i radio u Firenci, gdje je imao otvoreni studio šest godina.

Povodom Dana Republike Srpske 2019. godine odlikovan je Medaljom zasluga za narod.

Od 1979. godine učestvovao je u brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama.

Karan je 2018. godine objavio monografiju koju je sačinio od svojih stihova, po kojima je takođe poznat, kao i od razmišljanja o raznim temama, da bi sve to potkrijepio mislima značajnih filozofa i književnika.

U monografiji se, takođe, nalaze i portreti ličnosti koje su uticale na njegov život.