Džejla Ramović poput manekenke u raskošnoj haljini: Noge u prvom planu

Pjevačica Džejla Ramović nedavno je nastupila u jednom klubu u Zagrebu, a za tu priliku odabrala je raskošnu haljinu u kojoj je zablistala.

Obukla je kratku bež haljinu sa šlepom. Riječ je o kreaciji srbijanskog brenda "Iv Ice". Izgled je upotpunila uvijenom frizurom, šminkom u prirodnim nijansama i otvorenim štiklama. Na društvenim mrežama pljušte komplimenti.

"Najljepša", "Diva", "Prirodna d‌jevojka i ljepotica sa stasom, glasom i kulturom", neki su od njih.

Pored autorskih pjesama, među kojima je i njen novi singl "1004", pjevala je i hitove svojih kolegica poput "Gde sam ti ja" Seke Aleksić. U publici je bio i hrvatski pjevač Matija Cvek, kojeg je Džejla pozvala da joj se pridruži na sceni. Otpjevali su "Trebaš li me".

Ona večeras nastupa na Gradskom trgu u Bihaću u sklopu Maturijade. Nakon toga je očekuje nastup u Beogradu, kao i privatne proslave u Umagu i Etno Selu Stanišići.

Podsjećamo, prošlog mjeseca objavila je pjesmu "1004" koja je gotovo odmah osvojila srca publike, piše Kliks

"'1004' je pjesma o momentu kad prestaneš da se vraćaš na isto mjesto. O momentu kada znaš da više nema šta da se popravlja i po prvi put to stvarno prihvatiš", između ostalog je napisala i zahvalila se svojim saradnicima.