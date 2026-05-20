"Da li neko poznaje ovog klošara i da li zna gdje je?" Slobu Vasića prevario poslovni partner

Pjevač Sloba Vasić prije nekoliko dana je hospitalizovan u VMA, a potom prebačen u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", poslije incidenta u avionu kada je u alkoholisanom stanju skinut s leta.

Ipak, ovo nije prvi put da je pjevač dospio u žižu javnosti zbog turbulentnih situacija. Tokom prethodnih godina često se pisalo o njegovim zdravstvenim i privatnim problemima, ali i o poslovnim potezima.

Jedna od priča koja je svojevremeno izazvala veliku pažnju jeste i ona o propalom biznisu sa nargila barom. Naime, Sloba je tada želio da pokrene posao sa poznanikom, kome je vjerovao, ali se saradnja završila skandalom.

Pjevač je posedovao čak 15 nargila koje je dao budućem poslovnom partneru kako bi zajedno pokrenuli posao, međutim, čovjek je ubrzo nestao i prestao da mu se javlja.

- Istina je da sam prevaren. To je neljudski čin, al kako radiš tako ti se i vraća. Trebali smo da uđemo u biznis. On je od mene uzeo 15 nargila i samo je nestao i prestao je u potpunosti da se javlja, mislim u početku smo se čuli, a onda je totalno prekinuo svaki kontakt. Nargile koje sam mu dao vrede otprilike 2.000 evra, razmišljao sam da ga prijavim, ali sada je kasno, prošlo je već godinu dana - tvrdio je pjevač.

U trenutku besa, pjevač je čak objavio fotografiju čoveka za kog tvrdi da ga je prevario i javno pitao da li neko zna gdje se nalazi.

- Da li neko poznaje ovog klošara i da li zna gdje je? - napisao je tada, a kasnije je priznao da je reagovao impulsivno.

- Kada sam objavio njegovu fotografiju proradio mi je bes, ne volim nepravdu. Prošlo je mnogo vremena, mogao je da kaže bilo šta, da ih je prodao, da rješimo to na neki način, ali sada je tako kako je - rekao je Sloba, prenosio je Kurir.

Inače, pjevač je ranije otvoreno govorio i o borbi sa viškom kilograma, pa se odlučio na ugradnju balona u želudac kako bi smršao. Ipak, ubrzo nakon zahvata priznao je da se pokajao zbog te odluke i da je operaciju smatrao jednom od svojih najvećih grešaka.

Pored toga, Sloba se suočavao i sa problemima izazvanim anksioznošću. Njegova menadžerka Ajla ranije je otkrila da se pjevač duže vreme bori sa ovim stanjem, kao i da je usljed pojačanog stresa i iscrpljenosti u jednom trenutku izgubio svijest, nakon čega je hospitalizovan.

- Sloba se već duže vrijeme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u posljednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svijest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod ljekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je tad Slobina menadžerka Ajla.

Sloba je u jednom trenutku otišao i korak dalje kada je rešio da hirurškim putem zategne stomak i ukloni masne naslage metodom liposukcije, o čemu se tada javno oglasio iz klinike u Novom Sadu.

- Dragi moji prijatelji, saradnici, mediji i svi drugi koji poštujete i uvažavate moj rad. Želim da vas obavijestim o prijemu na kliniku u Novom Sadu. Uradićemo hiruško uklanjanje (zatezanje) stomaka. Kao i uklanjanje masnih naslaga metodom liposukcije. Hvala svima na razumijevanu za datume koje smo morali da pomjerimo, za period koliko će trajati oporavak. Blagovremeno ću vas obavještavati o mom stanju kao i o otpustu iz bolnice. Voli Vas Vaš Sloba - napisao je pjevač tada.

