Putin stigao kod Sija: "Dragi prijatelju"

Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Kine Si Đinping počeli su danas, 20.maja, razgovore u Pekingu, a Putin je, na početku zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda, sagovornika nazvao "dragim prijateljem", ističući da su odnosi između Rusije i Kine dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model "istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije".

"Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine Si Đinping, dragi prijatelju, bilo bi prikladno upotrebiti kinesku poslovicu. Koliko znamo, u Kini kažu: 'Nismo se videli jedan dan, a čini se kao da su prošle tri jeseni'", rekao je Putin, prenosi agencija RIA Novosti.

Putin je kazao da je trgovina između Rusije i Kine porasla 30 puta za 25 godina.

"Trgovinski promet je porastao više od 30 puta u posljednjih četvrt vijeka. Već nekoliko godina zaredom je samouvjereno prelazio granicu od 200 milijardi dolara", istakao je Putin.

Osnova za saradnju

Rekao je i da sporazum sa Kinom o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji predstavlja temelj za razvoj saradnje u svim oblastima.

"Prije 25 godina, naše zemlje su potpisale ugovor o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji. Ovaj fundamentalni međudržavni dokument služi kao osnova za razvoj saradnje u svim oblastima i ostaje u potpunosti relevantan", rekao je Putin tokom sastanka.

Ruski predsjednik je najavio da će Rusija i Kina nastaviti bezvizni režim za građane dvije zemlje.

"Dodatni podsticaj za proširenje humanitarnih kontakata bilo je uvođenje, na vašu inicijativu, dragi prijatelju, recipročnog bezviznog režima za građane naših zemalja. Svakako ćemo nastaviti ovu praksu", rekao je Putin tokom razgovora sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Ruska uloga

Putin je kazao i da Rusija zadržava svoju ulogu pouzdanog dobavljača energije usred krize na Bliskom istoku.

"Pokretačka snaga ekonomske saradnje je rusko-kineska interakcija u energetskom sektoru. Usred krize na Bliskom istoku, Rusija nastavlja da održava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina kao odgovornog potrošača tih resursa", rekao je Putin.

On je dodao da Rusija i Kina teže izgradnji demokratskijeg svjetskog poretka.

"U toku je složen proces formiranja policentričnog svijeta zasnovanog na ravnoteži interesa svih njegovih učesnika. Zajedno sa našim kineskim prijateljima, branimo kulturnu i civilizacijsku raznolikost i poštovanje suvjerenog razvoja država, i težimo izgradnji pravednijeg i demokratskijeg svjetskog poretka", istakao je Putin.

Kazao je i da Rusija i Kina jačaju saradnju u Ujedinjenim nacijama, BRIKS-u i Šangajskoj organizaciji za saradnju (ŠOS).

"U trenutnoj napetoj međunarodnoj situaciji, naša bliska saradnja je posebno potrebna. Jačamo koordinaciju u UN, BRIKS-u, G20 i drugim okvirima. Nastavićemo aktivnu saradnju sa Šangajskom organizacijom za saradnju. Uvjeren sam da ćemo zajedno ove godine dostojanstveno proslaviti 25. godišnjicu ŠOS-a , koji je postao odličan primjer pravednog rješavanja problema i promocije integracije u ogromnom zajedničkom regionu", istakao je Putin.

On je ocijenio da je saradnja između Rusije i Kine u spoljnoj politici "jedan od glavnih stabilizacionih faktora u međunarodnim odnosima".

Putin je tokom razgovora sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom potvrdio spremnost da prisustvuje samitu Azijsko-pacifičke saradnje (APEK) u Šenženu ove jeseni.

"U potpunosti podržavamo aktivnosti kineskog predsedavanja Forumom za saradnju Azije i Pacifika ove godine. Sa svoje strane, želio bih da potvrdim spremnost da učestvujem na samitu ovog formata u Šenženu ovog novembra", rekao je Putin.

Poziv u Rusiju

On je pozvao Si Đinpinga da posjeti Rusiju 2027. godine.

Kako je najavljeno, Putin i Si Đinping će prvo održati privatni sastanak kako bi razgovarali o najvažnijim i najosetljivijim pitanjima bilateralne agende, a rusko-kineski razgovori će se potom nastaviti u proširenom formatu uz učešće delegacija.

Učesnici razgovora

Sa ruske strane u razgovoru učestvuju ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prvi potpredsjednik vlade Denis Manturov, potpredsjednici vlade Tatjana Golikova, Aleksandar Novak, Jurij Trutnjev, Dmitrij Černišenko, zamenik šefa predsjedničke administracije Ruske Federacije Maksim Oreškin, pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov i ambasador Rusije u Kini Igor Morgulov, prenosi RIA novosti.

U razgovorima učestvuju i ministar finansija Anton Siluanov , guvernerka Centralne banke Elvira Nabiulina, direktor Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Dmitrij Šugajev, rukovodioci Rosnjefta i Gasproma Igor Sečin i Aleksej Miler, biznismen Genadij Timčenko i zamenik ministra odbrane Vasilij Osmakov.

Topovska paljba

Prije početka razgovora, Putin je dočekan počasnom topovskom paljbom na pekinškom trgu Tjenanmen, a dočekao ga je Si Đinping lično ispred Velike kuće naroda.