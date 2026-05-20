Tramp najavio novi američki napad na Iran za vikend, stigao odgovor iz Teherana

20.05.2026 07:04

Трамп најавио нови амерички напад на Иран за викенд, стигао одговор из Техерана
Foto: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je zaprijetio Iranu novim vojnim udarima, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle pokrenuti nove napade ukoliko Teheran ne pristane na značajne ustupke u okviru pregovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Tramp je izjavio da je u posljednjem trenutku odustao od novog talasa napada koji bi prekršili primirje na snazi od početka prošlog mjeseca.

„Bio sam sat vremena udaljen od donošenja odluke“, rekao je Tramp u utorak, dodajući da bi eventualni novi američki udar mogao uslijediti već „za dva ili tri dana, možda u petak, subotu ili nedjelju“.

Naglasio je da Vašington neće dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja.

„Ne možemo im dozvoliti da imaju novo nuklearno oružje“, poručio je američki predsjednik.

Prema navodima američkih medija, Trampova odluka o odustajanju od novih napada uslijedila je nakon dodatnog mirovnog prijedloga koji je Teheran preko Pakistana dostavio Vašingtonu. Pakistan posljednjih sedmica pokušava posredovati između dvije strane, dok saveznici SAD-a u Zalivu, uključujući Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, navodno ne žele nastavak sukoba.

Ipak, uprkos prijetnjama iz Vašingtona, analitičari smatraju da su i SAD i Iran trenutno zarobljeni u političkom ćorsokaku.

Nil Kvilijam iz londonskog Četam Hausa ocijenio je da su „Trampove prijetnje izgubile kredibilitet“, ističući da nijedna strana ne želi novi rat, ali ni političku cijenu ozbiljnijih ustupaka.

Od početka primirja 8. aprila održana je samo jedna runda pregovora između Teherana i Vašingtona, a riječ je o maratonskom sastanku u Islamabadu koji je trajao 21 sat, ali bez konkretnog rezultata.

Takođe, Iran nastavlja blokirati većinu brodova u Hormuškom moreuzu.

Iranski vojni zvaničnici poručili su da neće odustati od kontrole nad strateški važnim moreuzom. Mohamed Akraminija, vojni portparol, izjavio je da SAD moraju „poštovati iransku naciju i njena legitimna prava“.

Teheran je dodatno zaoštrio retoriku nakon što je najavio formiranje Uprave za Persijski zalivski moreuz radi upravljanja pomorskim saobraćajem, dok je Korpus islamske revolucionarne garde zaprijetio uvođenjem dozvola za optičke kablove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Akraminija je upozorio da će Iran, u slučaju novih američkih napada, „otvoriti nove frontove“ protiv SAD-a i njihovih saveznika u regiji, navodeći da je primirje iskorišćeno za jačanje vojnih kapaciteta.

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi poručio je da Teheran insistira i na prekidu američke pomorske blokade.

Međutim, američka administracija prethodne iranske prijedloge već je odbacila. Tramp je prošle sedmice jednu od ponuda nazvao „smećem“.

