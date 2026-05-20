U Srpskoj rođeno 20 beba

U protekla 24 časa u porodilištima Srpske rođeno je 20 beba.

U Doboju je rođeno sedam beba, a u UKC Republike Srpske u Banjaluci četiri. Prijedor i Bijeljina bogatiji su za po dva nova stanovnika, a Foča, Zvornik, Trebinje, Gradiška i Nevesinje za po jednoga, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.