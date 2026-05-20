Prodaje se grčko ostrvo: Košta manje od stana, ali postoji "caka"

20.05.2026 08:09

Vijest da se cijelo jedno grčko ostrvo prodaje za manje od cijene stana u Londonu na prvi pogled zvuči gotovo nevjerovatno. Ipak, iza primamljive cijene krije se niz ozbiljnih prepreka. Riječ je o ostrvu Makri, petom po veličini u arhipelagu Ehinades u Jonskom moru.

Ostrvo ima razuđenu obalu, kristalno čisto more i obilje sunca, a potpuno je pošteđeno masovnog turizma.

Kada se 2022. godine prvi put pojavilo na tržištu luksuznih nekretnina, procijenjena vrijednost iznosila je osam miliona evra.

Danas se na aukciji prodaje za samo 247.000 evra.

Brojna ograničenja i ogromni dugovi

Glavni razlog drastičnog pada cijene leži u pravnim i finansijskim problemima vezanim za ostrvo.

Naime, Makri je pogrešno klasifikovan kao privatna šuma. Osim toga, nalazi se unutar područja posebne zaštite prirode, zbog čega su zabranjeni planovi za izgradnju luksuznih turističkih kompleksa, koji su nekada bili jedan od glavnih aduta prodaje.

Ostrvo je dio i ekološke mreže Natura 2000, istog sistema zaštite zbog kojeg je nedavno na brojnim grčkim plažama ograničeno postavljanje ležaljki. To znači da bi za izgradnju bilo kakve infrastrukture bilo potrebno posebno državno odobrenje putem predsjedničkog dekreta.

Međutim, problemi tu ne prestaju

Budućeg vlasnika čekaju i velika poreska dugovanja, kao i razna finansijska potraživanja povezana sa ostrvom. Prema pisanju portala Sofokleous10, riječ je o dugovima koji dostižu najmanje 20 miliona evra.

Ostrvo bez infrastrukture

U praksi to znači da se ostrvo za sada može koristiti gotovo isključivo za poljoprivredu. Budući vlasnik morao bi sam da reši dovod struje i vode, kao i sistem zbrinjavanja otpada.

Ipak, za one koji sanjaju o životu u potpunoj osami i ne plaše se složenih finansijskih i administrativnih izazova, Makri bi mogao predstavljati neobičnu priliku.

