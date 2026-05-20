"U jednoj koloni Blanuša nestranački, Draško svestranački, a Vukanović nadstranački"

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić ocijenio je da će svi koji imaju podršku političkog Sarajeva na predstojećim opštim izborima 4. oktobra doživjeti pad u Republici Srpskoj.

Špirić je naveo da se predsjednik SDS-a Branko Blanuša ponaša kao nestranački, lider PSS-a Draško Stanivuković kao svestranački, a predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović kao nadstranački.

"Ne vidim tu nikakvu budućost, ali mislim da će ocjenu o njihovom ponašanju dati građani na izborima 4. oktobra i svi koji imaju podršku političkog Sarajeva će doživjeti pad", izjavio je novinarima Špirić.

Špirić je rekao da "integralno političko Sarajevo želi u jednoj koloni da u političkom smislu juriša na Banjaluku".

On je naglasio da bi rado i opozicija iz Republike Srpske da se organizuje u jednu kolonu, napominjući da su vođeni mržnjom prema SNSD-u, a sve što je vođeno mržnjom mora da propadne.

