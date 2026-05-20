Logo
Large banner

Janković za ATV: Nismo mogli da pristupimo ni pregledu, ni rekonstrukciji mosta dok se totalno ne obustavi saobraćaj

Autor:

ATV
20.05.2026 09:08

Komentari:

0
Мирослав Јанковић
Foto: ATV

Nismo mogli da pristupimo ni pregledu, ni rekonstrukciji mosta dok se ne obustavi totalno saobraćaj, rekonstrukciju smo odgađali zadnjih nešto više od pola godine, rekao je za ATV Miroslav Janković, v.d. direktora preduzeća "Puteva Republike Srpske".

"Mi smo u nekoliko navrata željeli da uradimo i pregled i rekonstrukciju samog mosta. Nažalost odgađali smo baš onoliko puta koliko se odgađalo otvaranje novog mosta. Pregled i rekonstrukcija mosta ne može da se uradi pod saobraćajem, pogotovo onim saobraćajem koji je zaista bio ogroman. Imamo svaki dan oko 1000 teretnih vozila, šest do sedam hiljada malih vozila. Most je konstantno opterećen, konstantno su vozila na mostu. Ono što se moglo uraditi je površinska neka zaštita, a ne detaljna rekonstrucija samog mosta", rekao je Miroslav Janković, v.d. direktora preduzeća "Puteva Republike Srpske".

Prema njegovim riječima, oštećen je dio pješačke staze na pristupu mostu dok je sam most u dobroj funkciji.

Oštećena pješačka staza

"Pješačka staza je oštećena, ona se urušila zajedno sa ogradom na pješačkoj stazi. Mi utvrđujemo razloge do čega je to dovelo, radimo tehničko rješenje šta je potrebno da se uradi ta rekonstrukcija. Ekipe su već na terenu i mi ćemo to brzo da saniramo", rekao je Janković.

Otvaranje novog mosta je kapitalan stvar, ne samo za Gradišku, Republiku Srpsku i BiH već za cijeli region, navodi Janković.

Гранични прелаз, Градишка

Republika Srpska

Otvaranje prelaza Gradiška - pobjeda istrajnosti Srpske

"Danas u toku dana će krenuti i probno ispitivanje na samom mostu odnosno na prilazima na most, prilaz na most odmah neposredno poslije graničnog prelaza, imaju da podvožnjaka. Rezultati probnog ispitivanja će nam dati koliko opterećenje može da se nanese, da li ta dva nadvožnjaka mogu da podnesu opterećenje i u kom kapacitetu ćemo pustiti most ako ga pustimo danas u toku dana ili u narednom periodu", kaže Jankovi.

Kako kaže, vjeruje da će odluka o privremenom otvaranju graničnog prelaza biti trajna kao i da ono što je dogovoreno treba da bude u funkciji.

"Očekujem da će biti trajno što će nama omogućiti kvalitetnu rekonstrukciju u punom kapacitetu i puštanje vrlo brzo i starog mosta preko rijeke Save. Sam taj dio je rađen negdje prije 96 godina, negdje 1930 godine. Do urušavanja je došlo jednom dijelom zbog starosti, a jednim dijelom zbog nekog dodatnog opterećenja. Šta je izazvalo to dodatno opterećenje, pa baš ovaj saobraćaj, preopterećenje koje egzistira svaki dan. Nismo mogli da pristupimo ni pregledu, ni rekonstrukciji dok se ne obustavi totalno saobraćaj. Očekivali smo svaki dan, odgađali smo zadnjih šest, sedam mjeseci da uđemo u rekonstrukciju", pojašnjava v.d. direktora preduzeća "Puteva Republike Srpske".

Pregled je obavljen prije 20-ak dana nakon čega se očekivao izvještaj kao i šta je potrebno da se uradi od sanacije nakon čega ide pristup sanaciji, rekao je Janković.

Pregled mosta

"Opet bi to podrazumijevalo totalnu obustavu saobraćaja koju mi ne bi mogli dobiti da se, nažalost nije desilo ovo. Omogućilo nam je da uradimo jednu kvalitetnu rekonstrukciju, vidjećemo u kom kapacitetu, to će nam danas rezultati pokazati. Mi smo naložili nadležnom izvođaču radova da permanentno 24 sata organizuje rad. Održavanje tog mosta je u nadležnosti JP Putevi Republike Srpske. Pošto je to međudržavni most on se finansira na osnovu sporazuma Ministarstva transporta i komunikacija BiH i nadležnog ministarstva iz Hrvatske. Ministarstvo transporta i komunikacija je nekoliko puta doznačavalo, dobijali smo odluku o doznačavanju sredstava za rekonstrukciju tog mosta ali ta sredstva nikada nisu uplaćena. Do dan danas imao uplaćeno od njih strane 0 KM", navodi Janković.

Nadležno ministarstvo je donosilo odluku o dodjeli 30-40 hiljada KM za rekonstrukciju pet mostova, a procjena je da je za rekonstrukciju tih mostova potrebno od 1,5 do 2 miliona KM, pojašnjava Janković.

ГП Козарска Дубица

Društvo

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta

"I ta mala i minimalna sredstva za koja donesu odluku, onu nam ne uplate. Mislim da trebamo svi, a prije svega i oni da se uozbilje, da se odluke donose na jedan kvalitetan način i da one zaista odgovaraju potrebama, a ne da se zadovolji forma. Ako su preuzeli obavezu sa Republikom Hrvatskom na osnovu potpisanog sporazuma, moraju onda to da finansiraju u punom kapacitetu ili da raskinu sporazum. Mi ćemo naći način i modalitet, mi sad nalazimo način i modalitet da mi JP Putevi Republike Srpske uz pomoć Vlade Republike Srpske, isfinansira kompletno svu rekonstrukciju koju planiramo da radimo i koja je već počela", rekao je Janković.

Teško je utvrditi ko je odgovoran jer svako nosi dio odgovornosti, ali ne treba gledati šta su posljedice već se treba vratiti na uzrok šta je dovelo, a dovelo je prolongiranje otvaranja novog mosta, navodi Janković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Miroslav Janković

Putevi Republike Srpske

Pao most Gradiška

novi granični prelaz Gradiška

Granični prelaz Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обрушио се Савски мост на граничном прелазу Градишка, постављена жута трака.

BiH

ATV u Gradišci: Na graničnom prelazu nestvarna slika - dijelovi mosta, žuta traka i bageri

16 h

0
Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић

Društvo

Janković: Danas puštanje u saobraćaj puta Sarajevo - Foča za laka vozila

4 d

0
Нови успјех Вука Јанковића: Злато на математичкој олимпијади и 100 % бодова

Društvo

Novi uspjeh Vuka Jankovića: Zlato na matematičkoj olimpijadi i 100 % bodova

1 sedm

0
ГП Градишка

Republika Srpska

"Putevi Srpske": Dat nalog za hitnu sanaciju podvožnjaka na graničnom prelazu u Gradišci

1 d

0

Više iz rubrike

Камион налијепљен на мапу БиХ, на којој је осликан гранични прелаз.

BiH

Šta bi bilo da nije privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška?

15 h

0
Обрушио се Савски мост на граничном прелазу Градишка, постављена жута трака.

BiH

ATV u Gradišci: Na graničnom prelazu nestvarna slika - dijelovi mosta, žuta traka i bageri

16 h

0
Нови гранични прелаз Градишка.

BiH

Prva vozila prelaze preko novog Graničnog prelaza u Gradišci

16 h

2
Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.

BiH

"Krnjićeva odluka odraz mržnje političkog Sarajeva"

16 h

4

  • Najnovije

11

17

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

11

11

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

11

09

Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

11

04

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

11

03

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner