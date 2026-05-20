Janković za ATV: Nismo mogli da pristupimo ni pregledu, ni rekonstrukciji mosta dok se totalno ne obustavi saobraćaj

Nismo mogli da pristupimo ni pregledu, ni rekonstrukciji mosta dok se ne obustavi totalno saobraćaj, rekonstrukciju smo odgađali zadnjih nešto više od pola godine, rekao je za ATV Miroslav Janković, v.d. direktora preduzeća "Puteva Republike Srpske".

"Mi smo u nekoliko navrata željeli da uradimo i pregled i rekonstrukciju samog mosta. Nažalost odgađali smo baš onoliko puta koliko se odgađalo otvaranje novog mosta. Pregled i rekonstrukcija mosta ne može da se uradi pod saobraćajem, pogotovo onim saobraćajem koji je zaista bio ogroman. Imamo svaki dan oko 1000 teretnih vozila, šest do sedam hiljada malih vozila. Most je konstantno opterećen, konstantno su vozila na mostu. Ono što se moglo uraditi je površinska neka zaštita, a ne detaljna rekonstrucija samog mosta", rekao je Miroslav Janković, v.d. direktora preduzeća "Puteva Republike Srpske".

Prema njegovim riječima, oštećen je dio pješačke staze na pristupu mostu dok je sam most u dobroj funkciji.

Oštećena pješačka staza

"Pješačka staza je oštećena, ona se urušila zajedno sa ogradom na pješačkoj stazi. Mi utvrđujemo razloge do čega je to dovelo, radimo tehničko rješenje šta je potrebno da se uradi ta rekonstrukcija. Ekipe su već na terenu i mi ćemo to brzo da saniramo", rekao je Janković.

Otvaranje novog mosta je kapitalan stvar, ne samo za Gradišku, Republiku Srpsku i BiH već za cijeli region, navodi Janković.

Republika Srpska Otvaranje prelaza Gradiška - pobjeda istrajnosti Srpske

"Danas u toku dana će krenuti i probno ispitivanje na samom mostu odnosno na prilazima na most, prilaz na most odmah neposredno poslije graničnog prelaza, imaju da podvožnjaka. Rezultati probnog ispitivanja će nam dati koliko opterećenje može da se nanese, da li ta dva nadvožnjaka mogu da podnesu opterećenje i u kom kapacitetu ćemo pustiti most ako ga pustimo danas u toku dana ili u narednom periodu", kaže Jankovi.

Kako kaže, vjeruje da će odluka o privremenom otvaranju graničnog prelaza biti trajna kao i da ono što je dogovoreno treba da bude u funkciji.

"Očekujem da će biti trajno što će nama omogućiti kvalitetnu rekonstrukciju u punom kapacitetu i puštanje vrlo brzo i starog mosta preko rijeke Save. Sam taj dio je rađen negdje prije 96 godina, negdje 1930 godine. Do urušavanja je došlo jednom dijelom zbog starosti, a jednim dijelom zbog nekog dodatnog opterećenja. Šta je izazvalo to dodatno opterećenje, pa baš ovaj saobraćaj, preopterećenje koje egzistira svaki dan. Nismo mogli da pristupimo ni pregledu, ni rekonstrukciji dok se ne obustavi totalno saobraćaj. Očekivali smo svaki dan, odgađali smo zadnjih šest, sedam mjeseci da uđemo u rekonstrukciju", pojašnjava v.d. direktora preduzeća "Puteva Republike Srpske".

Pregled je obavljen prije 20-ak dana nakon čega se očekivao izvještaj kao i šta je potrebno da se uradi od sanacije nakon čega ide pristup sanaciji, rekao je Janković.

Pregled mosta

"Opet bi to podrazumijevalo totalnu obustavu saobraćaja koju mi ne bi mogli dobiti da se, nažalost nije desilo ovo. Omogućilo nam je da uradimo jednu kvalitetnu rekonstrukciju, vidjećemo u kom kapacitetu, to će nam danas rezultati pokazati. Mi smo naložili nadležnom izvođaču radova da permanentno 24 sata organizuje rad. Održavanje tog mosta je u nadležnosti JP Putevi Republike Srpske. Pošto je to međudržavni most on se finansira na osnovu sporazuma Ministarstva transporta i komunikacija BiH i nadležnog ministarstva iz Hrvatske. Ministarstvo transporta i komunikacija je nekoliko puta doznačavalo, dobijali smo odluku o doznačavanju sredstava za rekonstrukciju tog mosta ali ta sredstva nikada nisu uplaćena. Do dan danas imao uplaćeno od njih strane 0 KM", navodi Janković.

Nadležno ministarstvo je donosilo odluku o dodjeli 30-40 hiljada KM za rekonstrukciju pet mostova, a procjena je da je za rekonstrukciju tih mostova potrebno od 1,5 do 2 miliona KM, pojašnjava Janković.

Društvo Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta

"I ta mala i minimalna sredstva za koja donesu odluku, onu nam ne uplate. Mislim da trebamo svi, a prije svega i oni da se uozbilje, da se odluke donose na jedan kvalitetan način i da one zaista odgovaraju potrebama, a ne da se zadovolji forma. Ako su preuzeli obavezu sa Republikom Hrvatskom na osnovu potpisanog sporazuma, moraju onda to da finansiraju u punom kapacitetu ili da raskinu sporazum. Mi ćemo naći način i modalitet, mi sad nalazimo način i modalitet da mi JP Putevi Republike Srpske uz pomoć Vlade Republike Srpske, isfinansira kompletno svu rekonstrukciju koju planiramo da radimo i koja je već počela", rekao je Janković.

Teško je utvrditi ko je odgovoran jer svako nosi dio odgovornosti, ali ne treba gledati šta su posljedice već se treba vratiti na uzrok šta je dovelo, a dovelo je prolongiranje otvaranja novog mosta, navodi Janković.