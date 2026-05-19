"Putevi Srpske": Dat nalog za hitnu sanaciju podvožnjaka na graničnom prelazu u Gradišci

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković dao je nalog preduzeću "Niskogradnja" da odmah i bez odlaganja pristupi sanaciji oštećenja na podvožnjaku koji je pristup mostu na graničnom prelazu u Gradišci.

Janković je dao nalog ovom preduzeću i da organizuje rad u režimu od 24 časa da bi oštećenje bilo sanirano u najkraćem mogućem roku i omogućeno bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Naređeno je i ispitivanje ostatka konstrukcije, dva podvožnjaka ka pristupu mostu na osnovu koga će biti odlučeno u

kom kapacitetu se ova dionica može pustiti u saobraćaj, saopšteno je iz preduzeća "Putevi".

Ekipe preduzeća "Putevi" jutros su odmah izašle na teren i utvrdile da je oštećenje nastalo na dijelu pješačke staze i zaštitne ograde.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Do urušavanje je došlo oko jedan čas poslije ponoći, a srećom na mostu nije u tom trenutku bio niko, te nema povrijeđenih, prenosi Srna.