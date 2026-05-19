Podvig ljekara UKC-a: Ugrađena totalna proteza kuka trudnici u osmom mjesecu trudnoće

Zahvaljujući timskom radu ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Republike Srpske izvedena je vrlo rijetka intervencija ugradnje totalne proteze kuka povrijeđenoj trudnici.

V.K.(1988) iz Istočnog Sarajeva uspješno je operisana u osmom mjesecu trudnoće. Ovakav slučaj se rijetko sreće čak i u svjetskoj medicinskoj praksi.

Naime, pacijentkinja rođena 1988. godine u osmom mjesecu trudnoće zadobila je prelom vrata butne kosti, te je transportovana helikopterom u UKC Republike Srpsle dva dana nakon povrede. Urađena je preoperativna obrada, pregledana je od strane anesteziologa i ginekologa, te se pristupilo operaciji.

Trudnica kuk UKC

Prema riječima dr Vladimira Anđića, specijaliste ortopedije i traumatologije, koji je bio glavni operater prilikom intervencije, ugrađena je totalna proteza kuka kroz direktni savremeni prednji pristup, a tokom operacije plod je bio pod stalnim nadzorom ginekologa dr Slobodan Grahovac.

„Operativni i rani postoperativni tok protekli su uredno. Plod je u toku operacije bio pod nadzorom ginekologa i sve je proteklo u najboljem redu. Pacijentkinja je nakon operacije osposobljena za hod i premještena u Kliniku za ginekogiju i akušerstvo radi daljeg praćenja. Ovo je izuzetno rijedak slučaj, čak i u svetskoj literaturi i praksi, da je trudnici zbog preloma ugrađena totalna proteza kuka“, rekao je dr Anđić.

On je dodao da UKC Republike Srpske ima jedini mogućnost ovakvog multidisciplinarnog pristupa u kompleksnim slučajevima. Takođe je do izražaja došla metoda prednjeg pristupa operacije kuka koja donosi brojne benefite za pacijente, a to su: manje bola, manje se oštećuju mišići i tetive, manje krvarenja, brži oporavak. Takođe, važno je napomenuti da, pacijent koji ima zamjenu kuka na ovaj način, praktično nema nikakvo ograničenje po pitanju životnih aktivnosti, odnosno pozicioniranja ekstremiteta, niti kretanja što pokazuje i ovaj primjer.

Ovaj slučaj još jednom je pokazao opred‌jeljenje rukovodstva UKC Republike Srpske da ulaže u savremene metode liječenja pacijenata.

Tim stručnjaka koji su izveli ovaj poduhvat su činili dr Vladimir Anđić, specijalista ortopedije i traumatologije, asistenti dr Nemanja Tomić, dr Miroslav Pajić, dr Aleksandar Šerbedžija, anesteziolog Suzana Šobot i dr Slobodan Grahovac, specijalista ginekologije i akušerstva, saopštili su iz UKC-a Republike Srpske.