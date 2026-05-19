Zbog urušavanja mosta u Gradišci kolaps u Gradini, Kozarskoj Dubici i Kostajnici

Zbog urušavanja mosta zatvoren je GP Gradiška. Na GP Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na GP Kostajnica i Kozarska Dubica na izlazu iz BiH. Na ostalim GP zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštili su iz AMS RS.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
Podsjećamo, dio Savskog mosta u Gradišci obrušio se jutros nešto iza 1 čas, a granični prelaz je privremeno zatvoren. Srećom, u trenutku nesreće niko nije bio na mostu, te nije bilo povrijeđenih.
