Zbog urušavanja mosta u Gradišci kolaps u Gradini, Kozarskoj Dubici i Kostajnici

ATV

ATV
19.05.2026 10:44

гранични прелаз
Foto: AMSRS

Zbog urušavanja mosta zatvoren je GP Gradiška. Na GP Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na GP Kostajnica i Kozarska Dubica na izlazu iz BiH. Na ostalim GP zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštili su iz AMS RS.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

ГП Козарска Дубица
GP Kozarska Dubica

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

ГП Костајница
GP Kostajnica

Podsjećamo, dio Savskog mosta u Gradišci obrušio se jutros nešto iza 1 čas, a granični prelaz je privremeno zatvoren. Srećom, u trenutku nesreće niko nije bio na mostu, te nije bilo povrijeđenih.

Увиђај на мјесту обрушавања моста: Присуствоваће грађевински и саобраћајни вјештак

Uviđaj na mjestu obrušavanja mosta: Prisustvovaće građevinski i saobraćajni vještak

Аџић: Градишка блокирана и град је у колапсу; Хитно отворити нови гранични прелаз

Adžić: Gradiška blokirana i grad je u kolapsu; Hitno otvoriti novi granični prelaz

Данас пријатно топло, од поподнева облачније

Danas prijatno toplo, od popodneva oblačnije

Умало трагедија: Право је чудо како нико није повријеђен у обрушавању дијела моста у Градишци

Umalo tragedija: Pravo je čudo kako niko nije povrijeđen u obrušavanju dijela mosta u Gradišci

