Danas granični prelaz više nije u funkciji i potvrđeno je sve ono na šta smo kontinuirano upozoravali institucije Bosne i Hercegovine, saopštili su iz Konzorcijuma Logistike BiH.
Kako navode, danas se, nažalost, konačno realizovala najava i upozorenje na koje je Konzorcijum Logistika BiH ukazivao još prije pet godina, a posebno intenzivno u posljednjih deset mjeseci.
Saopštenje Konzorcijuma Logistike BiH prenosimo u cijelosti:
"Oni koji ne žele funkcionalnu i evropski povezanu Bosnu i Hercegovinu danas su uspjeli, poručuju iz Konzorcijuma Logistike BiH.
"Godinama smo upozoravali da nebriga države, administrativne blokade, politička neodgovornost i odsustvo strateškog upravljanja graničnim prelazima i robnim tokovima vode ka potpunoj destabilizaciji transportnog i logističkog sistema BiH.
Nažalost, danas su posljedice jasne:
• blokirani robni tokovi,
• nefunkcionalni granični kapaciteti,
• zarobljeni JCI postupci,
• gubitak konkurentnosti domaće privrede,
• povećani troškovi transporta i čekanja,
• ugrožavanje izvoznika, uvoznika i prevoznika,
• i direktno slabljenje ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine.
Konzorcijum Logistika BIh još ranije je upozoravao da će Bosna i Hercegovina, ukoliko ne dođe do hitnih sistemskih rješenja, biti dovedena u situaciju da se međunarodni robni tokovi prema Evropskoj uniji praktično usmjere samo na ograničen broj prelaza, prvenstveno Bijaču i Svilaj.
Posebno zabrinjava činjenica da je Republika Hrvatska još prije više mjeseci iskazala spremnost da novi granični prelaz i most budu stavljeni u funkciju, razumijevajući značaj robnih tokova između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i potrebu očuvanja stabilnosti transportnog sektora regiona.
Zahvaljujemo Republici Hrvatskoj koja je kroz izmjene i dopune Zakona o strancima pokazala razumijevanje problema profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona, čime je otvoren dodatni prostor za očuvanje domaćih prevozničkih kompanija i radnih mjesta u sektoru transporta.
Istovremeno, Bosna i Hercegovina danas svjedoči institucionalnoj blokadi i nefunkcionalnosti koja direktno ugrožava:
• privredu Bosne i Hercegovine,
• transportni sektor,
• izvoznike i uvoznike,
• i evropski put države.
• da se odmah u funkciju stavi GP Gradiška,
• da Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Upravni odbor UIO BiH HITNO donesu operativne odluke,
• da se još danas preduzmu konkretni koraci ka normalizaciji robnih tokova i funkcionisanju graničnih prelaza,
• da institucije Bosne i Hercegovine prestanu blokirati procese od strateškog interesa za državu i privredu,
• da se zaštite domaći prevoznici, izvoznici i privreda Bosne i Hercegovine.
U suprotnom, biće potpuno jasno da je riječ o svjesnoj opstrukciji procesa i urušavanju ekonomskih interesa Bosne i Hercegovine.
Krivci, međusobna prebacivanja odgovornosti i populistički nastupi više nemaju nikakav smisao. Svi znaju gdje je problem i svi znaju ko mjesecima blokira rješenja.
Konzorcijum Logistika BiH upozorava da je krajnje vrijeme za donošenje hitnih odluka, jer je sektor transporta doveden do granice održivosti.
Bosna i Hercegovina mora odlučiti:
• da li želi moderne evropske koridore i razvoj,
• ili nastavak urušavanja infrastrukture, robnih tokova i konkurentnosti privrede".
