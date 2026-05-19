Danas granični prelaz više nije u funkciji i potvrđeno je sve ono na šta smo kontinuirano upozoravali institucije Bosne i Hercegovine, saopštili su iz Konzorcijuma Logistike BiH.

Kako navode, danas se, nažalost, konačno realizovala najava i upozorenje na koje je Konzorcijum Logistika BiH ukazivao još prije pet godina, a posebno intenzivno u posljednjih deset mjeseci.

Saopštenje Konzorcijuma Logistike BiH prenosimo u cijelosti:

"Oni koji ne žele funkcionalnu i evropski povezanu Bosnu i Hercegovinu danas su uspjeli, poručuju iz Konzorcijuma Logistike BiH.

"Godinama smo upozoravali da nebriga države, administrativne blokade, politička neodgovornost i odsustvo strateškog upravljanja graničnim prelazima i robnim tokovima vode ka potpunoj destabilizaciji transportnog i logističkog sistema BiH.

Nažalost, danas su posljedice jasne:

• blokirani robni tokovi,

• nefunkcionalni granični kapaciteti,

• zarobljeni JCI postupci,

• gubitak konkurentnosti domaće privrede,

• povećani troškovi transporta i čekanja,

• ugrožavanje izvoznika, uvoznika i prevoznika,

• i direktno slabljenje ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine.

Konzorcijum Logistika BIh još ranije je upozoravao da će Bosna i Hercegovina, ukoliko ne dođe do hitnih sistemskih rješenja, biti dovedena u situaciju da se međunarodni robni tokovi prema Evropskoj uniji praktično usmjere samo na ograničen broj prelaza, prvenstveno Bijaču i Svilaj.

Posebno zabrinjava činjenica da je Republika Hrvatska još prije više mjeseci iskazala spremnost da novi granični prelaz i most budu stavljeni u funkciju, razumijevajući značaj robnih tokova između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i potrebu očuvanja stabilnosti transportnog sektora regiona.

Zahvaljujemo Republici Hrvatskoj koja je kroz izmjene i dopune Zakona o strancima pokazala razumijevanje problema profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona, čime je otvoren dodatni prostor za očuvanje domaćih prevozničkih kompanija i radnih mjesta u sektoru transporta.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina danas svjedoči institucionalnoj blokadi i nefunkcionalnosti koja direktno ugrožava:

• privredu Bosne i Hercegovine,

• transportni sektor,

• izvoznike i uvoznike,

• i evropski put države.

KONZORCIJUM LOGISTIKA BiH HITNO ZAHTIJEVA:

• da se odmah u funkciju stavi GP Gradiška,

• da Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Upravni odbor UIO BiH HITNO donesu operativne odluke,

• da se još danas preduzmu konkretni koraci ka normalizaciji robnih tokova i funkcionisanju graničnih prelaza,

• da institucije Bosne i Hercegovine prestanu blokirati procese od strateškog interesa za državu i privredu,

• da se zaštite domaći prevoznici, izvoznici i privreda Bosne i Hercegovine.

U suprotnom, biće potpuno jasno da je riječ o svjesnoj opstrukciji procesa i urušavanju ekonomskih interesa Bosne i Hercegovine.

Krivci, međusobna prebacivanja odgovornosti i populistički nastupi više nemaju nikakav smisao. Svi znaju gd‌je je problem i svi znaju ko mjesecima blokira rješenja.

Konzorcijum Logistika BiH upozorava da je krajnje vrijeme za donošenje hitnih odluka, jer je sektor transporta doveden do granice održivosti.

Bosna i Hercegovina mora odlučiti:

• da li želi moderne evropske koridore i razvoj,

• ili nastavak urušavanja infrastrukture, robnih tokova i konkurentnosti privrede".