Privredna komora Srpske: Hitno otvoriti novi granični prelaz u Gradišci, Krnjić da pokaže odgovornost

Privredna komora Republike Srpske zatražila je od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se odmah prekine blokada i promijeni odluka kojom se onemogućava stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza Gradiška sa novim mostom preko Save.

Iz Privredne komore Republike Srpske pozivaju člana UO UIO BiH iz Federacije BiH Zijada Krnjića da pokaže odgovornost prema privredi i građanima i hitno podrži donošenje neophodnih odluka kako bi novi granični prelaz prve kategorije u Gradišci što prije stavljen u funkciju.

"Nakon što je došlo do urušavanja dijela mosta u Gradišci i zatvaranja graničnog prelaza za saobraćaj, potpuno je neprihvatljivo i neodgovorno nastaviti sa opstrukcijama koje direktno ugrožavaju privredu, transport robe, funkcionisanje međunarodnog saobraćaja i svakodnevni život građana", saopšteno je iz Privredne komore.

Iz Privredne komore naglašavaju da su zatvaranjem postojećeg graničnog prelaza nastali su ogromni problemi za domaće prevoznike, izvoznike i privrednike koji svakodnevno koriste ovaj pravac kao jednu od najvažnijih veza sa EU.

"Višečasovna čekanja, preusmjeravanje saobraćaja na druge prelaze, dodatni troškovi goriva, kašnjenja u isporuci robe, problemi u lancima snabdijevanja i otežan rad transportnih kompanija već proizvode ozbiljne posljedice po privredu Republike Srpske i BiH", ističu u Privrednoj komori.

U Privrednoj komori ukazuju da posebno zabrinjava činjenica da zbog blokade otvaranja novog graničnog prelaza najveću štetu trenutno trpe upravo građani i vozači, koji se suočavaju sa kolonama, neizvjesnošću i otežanim kretanjem, dok su privredni subjekti suočeni sa finansijskim gubicima i gube konkurentnost na evropskom tržištu.

"U ovakvim okolnostima, kada je postojeći granični prelaz zatvoren, nedopustivo je da i dalje postoje blokade koje onemogućavaju otvaranje novog graničnog prelaza, u koji su uložena ogromna domaća i međunarodna sredstva i koji je od strateškog značaja za Republiku Srpsku i BiH", naglašava se u saopštenju Privredne komore Srpske.