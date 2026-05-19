Unija poslodavaca Srpske: Hitno otvoriti novi granični prelaz u Gradišci

19.05.2026 11:37

Унија послодаваца Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци

Unija poslodavaca Republike Srpske zatražila je od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da donese hitnu odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška bez daljeg odgađanja.

Iz Unije su upozorili da privreda nema luksuz čekanja, kamioni čekaju, roba propada, zaposleni strahuju.

"Zaustavljanje saobraćaja na prekograničnom prelazu Gradiška za sve kategorije vozila i pješake iz bezbjednosnih razloga paralizovaće ekonomiju Republike Srpske i BiH", navodi se u saopštenju.

U Uniji naglašavaju da alternativni granični prelazi ne mogu apsorbovati ni desetinu realnog robnog prometa.

Kapaciteti veterinarskih službi Hrvatske, kao i špediterski kapaciteti u BiH daleko su ispod minimuma koji bi obezbijedio funkcionisanje lanca snabdijevanja, dodaje se u saopštenju.

Unija poslodavaca Republike Srpske smatra neprihvatljivim d‌jelovanje neodgovornih pojedinaca koji blokiraju otvaranje graničnih prelaza i ukazuje da takvo d‌jelovanje svakodnevno prouzrokuje milionske gubitke.

"Ovakvo d‌jelovanje ugrožava lance snabdijevanja, posljedično radna mjesta, ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite. U nastalim okolnostima nužno je naći hitna i održiva rješenja", ističu u Uniji poslodavaca Srpske.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas se d‌jelimično urušila betonska konstrukcija i ograda, zbog čega je u prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić poručio je da će UO danas šesti put pokušati da donese odluku o otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član UO UIO iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje.

