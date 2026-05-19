Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

19.05.2026 11:52

Ovo je dokaz kako sistem, ne da ne funkcioniše, ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen. Imamo novi granični prelaz i imamo imao institucije koje koči jedan čovjek, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske govoreći o obrušavanju dijela mosta u Gradišci i o blokadi Zijada Krnjića.

"Naši pripadnici MUP su prije urušavanja mosta, obilazeći kompletan grad, udaljavali maturante od javnih objekata i građevina kako se ne bi desile neke neželjene okolnosti. Drugo, da ne govorim da preko mosta prelaze autobusi puni djece gdje su ekskurzije u toku ali i drugi učesnici saobraćaja. Ovo je dokaz kako sistem ne da ne funkcioniše već dokaz iživljavanje koje do sada nije viđeno", rekao je Minić.

Vlada će pokrenuti sve mehanizme i procedure kako bi se otvorio novi granični prelaz, rekao je Minić.

"Od ranih jutarnjih časova od kako smo dobili informaciju o urušavanju dijela mosta na GP u Gradišci Vlada Srpske, koliko je god moguće, preduzima aktivnostima na rješavanju problema. Upoznati smo sa svim i smatra da je nužno da se sve uradi kako bi otkočili ovaj proces koji se tiče otvaranja novog graničnog prelaza", rekao je predsjednik Vlade Srpske, Savo Minić.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

