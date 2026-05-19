Logo
Large banner

Kao ”Pišonja i Žuga”: U Tarčinu ukraden autobus, vozač uhapšen u Jablanici

Autor:

ATV
19.05.2026 12:34

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Nesvakidašnja krađa dogodila se jutros na području Tarčina, kada je muškarac ukrao autobus. On je u jutarnjim satima zapažen na benzinskoj pumpi u Jablanici, s obzirom da je djelovao sumnjivo policiji.

Policija MUP-a HNK ga je zaustavila, a on im je kazao da je vozač autobusa. Policijski službenici su kontaktirali Operativni centar MUP-a KS, gdje je utvrđeno da je taj autobus otuđen nemalo prije toga iz mjesta Tarčin sa stajališta, piše Avaz.

Vozač zaustavljen na benzinskoj pumpi

”Oko 4 sata, dežurnoj službi Hadžići obratio se dežurni HNK prijavio da su policijski službenici PS Jablanica u mjestu Jablanica na benzinskoj pumpi zaustavili i kontrolisali motorno vozilo autobus, vlasništvo firme Centrotrans kojim je upravljalo lice M.K. iz Hadžića. On je otuđio predmetni autobus dana 19.05.2026., danas, u jutarnjim satima koji je prethodno bio parkiran u mjestu Tarčin, općina Hadžići – istakla je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Ovaj muškarac se sumnjiči da je počinio krivično djelo iz člana 286 KZ FBiH. Uhapšen je od strane policijskih službenika PS Jablanica.

Autobus će biti vraćen vlasniku

”Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je upoznat koji je naložio da policijski službenici PS Jablanica preduzmu mjere i radnje iz svojih nadležnosti na okolnosti dokumentovanja predmetnog krivičnog djela i izvrše uviđajne radnje, da se u sklopu uviđaja otuđeni autobus vrati vlasniku, a da policijski službenici OKP-a iz Hadžića na okolnosti predmetnog krivičnog đela u svojstvu osumnjičenog ispitaju”, rekla je Novalić.

Inače, interesantno je da je ovakva priča opjevana u pjesmi Zabranjenog pušenja ”Pišonja i Žuga”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krađa

autobus

krađa autobusa

Sarajevo

Jablanica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Hronika

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

5 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Pucnjava u Palama, uhapšena jedna osoba

6 h

0
Шине на жељезничкој пруги.

Hronika

Tijelo djevojke nađeno na šinama: Užasan prizor u Zemunu

21 h

0
Достављач убијен 19 година

Hronika

Gradonačelnik Drniša nakon ubistva maturanta: "Sistem nije zakazao"

21 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner