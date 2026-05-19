Kao ”Pišonja i Žuga”: U Tarčinu ukraden autobus, vozač uhapšen u Jablanici

Nesvakidašnja krađa dogodila se jutros na području Tarčina, kada je muškarac ukrao autobus. On je u jutarnjim satima zapažen na benzinskoj pumpi u Jablanici, s obzirom da je djelovao sumnjivo policiji.

Policija MUP-a HNK ga je zaustavila, a on im je kazao da je vozač autobusa. Policijski službenici su kontaktirali Operativni centar MUP-a KS, gdje je utvrđeno da je taj autobus otuđen nemalo prije toga iz mjesta Tarčin sa stajališta, piše Avaz.

Vozač zaustavljen na benzinskoj pumpi

”Oko 4 sata, dežurnoj službi Hadžići obratio se dežurni HNK prijavio da su policijski službenici PS Jablanica u mjestu Jablanica na benzinskoj pumpi zaustavili i kontrolisali motorno vozilo autobus, vlasništvo firme Centrotrans kojim je upravljalo lice M.K. iz Hadžića. On je otuđio predmetni autobus dana 19.05.2026., danas, u jutarnjim satima koji je prethodno bio parkiran u mjestu Tarčin, općina Hadžići – istakla je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.



Ovaj muškarac se sumnjiči da je počinio krivično djelo iz člana 286 KZ FBiH. Uhapšen je od strane policijskih službenika PS Jablanica.

Autobus će biti vraćen vlasniku

”Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je upoznat koji je naložio da policijski službenici PS Jablanica preduzmu mjere i radnje iz svojih nadležnosti na okolnosti dokumentovanja predmetnog krivičnog djela i izvrše uviđajne radnje, da se u sklopu uviđaja otuđeni autobus vrati vlasniku, a da policijski službenici OKP-a iz Hadžića na okolnosti predmetnog krivičnog đela u svojstvu osumnjičenog ispitaju”, rekla je Novalić.

Inače, interesantno je da je ovakva priča opjevana u pjesmi Zabranjenog pušenja ”Pišonja i Žuga”.