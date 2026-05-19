Većina korisnika i dalje ispira posuđe prije stavljanja u mašinu: Samsung pokazuje zašto to više nije potrebno

U mnogim domaćinstvima punjenje mašine za pranje posuđa ne počinje uvijek otvaranjem njenih vrata, već često kraj sudopere. Brzo ispiranje tanjira, uklanjanje tvrdokornijih ostataka hrane i nekoliko dodatnih minuta lako postaju dio svakodnevne kuhinjske rutine.

Instagram anketa sa pitanjem: „Koliko vremena provodite ručno ispirajući suđe prije nego što ih stavite u mašinu za pranje posuđa?” pokazuje koliko je ova navika i dalje rasprostranjena. Čak 40% ispitanika navelo je da provodi dosta vremena u prethodnom ispiranju posuđa, dok 47% to radi samo kod najtvrdokornijih mrlja.

Istovremeno, 13% ispitanika kaže da uopšte ne ispira posuđe prije stavljanja u mašinu, što ukazuje na postepeni prelazak ka većem povjerenju u performanse savremenih mašina za pranje posuđa.

Stare navike u modernoj kuhinji

Rezultati ankete pokazuju da je prethodno ispiranje posuđa i dalje česta navika, iako moderne mašine za pranje posuđa nude funkcije osmišljene upravo kako bi svakodnevno pranje učinile jednostavnijim i efikasnijim. Zahvaljujući kapacitetu od 14 kompleta posuđa, ova potpuno ugradna Samsung mašina za pranje posuđa prilagođena je svakodnevnim potrebama moderne kuhinje.

Fleksibilno punjenje za svakodnevne potrebe

Ovaj model donosi funkcije Flex Load, Auto Adjust i fleksibilnu treću korpu, zahvaljujući kojima je lakše smjestiti različite vrste posuđa, posuda za kuhanje i pribora. Ove funkcije pomažu korisnicima da bolje iskoriste unutrašnji prostor mašine, bez obzira na to da li u nju stavljaju tanjire i čaše za svakodnevnu upotrebu ili veće šerpe, tave i posude za serviranje.

Viši nivo higijene i lakše sušenje

Za dodatnu higijenu, funkcija Hygiene Care produžava završno ispiranje i podiže temperaturu vode na 70°C, čime uklanja 99,999% određenih bakterija, uključujući E. coli, Salmonella enteritidis i Listeria monocytogenes.

Svakodnevna upotreba dodatno je olakšana funkcijom Auto Door Open, koja na kraju ciklusa automatski otvara vrata mašine za 10 cm kako bi para izašla i kako bi se poboljšalo sušenje. Ovo je posebno praktično jer korisnici ne moraju da razmišljaju o tome da sami otvore mašinu nakon završetka programa, uređaj to radi umjesto njih.

Još jedna korisna funkcija je svjetlosni indikator na podu, koji jasno pokazuje kada je ciklus pranja još u toku. To mašinu čini jednostavnijom za upotrebu u užurbanom domaćinstvu, jer svi ukućani mogu odmah vid‌jeti da uređaj radi i izbjegnu slučajno otvaranje vrata usred ciklusa.

Korisničko iskustvo dodatno unapređuje SmartThings, koji svakodnevnom pranju posuđa dodaje još jedan nivo praktičnosti. Povezivanjem mašine za pranje posuđa sa aplikacijom SmartThings, korisnici mogu jednostavnije da prate rad uređaja i status ciklusa, što im pomaže da sigurnije upravljaju kuhinjskom rutinom i lakše nadgledaju cijeli proces pranja.

