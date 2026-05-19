Logo
Large banner

Sarajkiću 40 godina zatvora za ubistvo na Vilsonovom šetalištu

Autor:

ATV
19.05.2026 14:05

Komentari:

0
Сарајкићу 40 година затвора за убиство на Вилсоновом шеталишту

Kantonalni sud u Sarajevu ponovo je izrekao kaznu od 40 godina zatvora Nihadu Sarajkiću za ubistvo Anela Krše na Vilsonovom šetalištu.

Podsjećamo, Sarajkić je i ranijom presudom Kantonalnog suda osuđen na 40 godina zatvora, a onda je Vrhovni sud FBiH poništio tu kaznu, piše Avaz.

Ubistvo se desilo 10. juna 2024. na Vilsonovom šetalištu usred dana.

Sarajkić je kobnog dana ispalio 16 hitaca prema Krši, od kojih ga je pogodilo 15. On je prema ranijim navodima Tužilaštva Kantona Sarajevo, fizički zadao udarce Krši, udarivši ga tri puta nogom u pređelu glave i lica.

Takođe, prema navodima Tužilaštva, žrtva je bila živa u vrijeme nanošenja povreda. Sarajkić je imao iskustva u rukovanju s oružjem, s obzirom na to da je prije izvršenja krivičnog djela posjećivao streljane, a ranije je navedeno i da je trgovao oružjem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

presuda

Kantonalni sud Sarajevo

Ubistvo

kazna zatvora

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Одузети кокаин

Hronika

Od Prijedorčanina oduzet kokain

4 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Kao ”Pišonja i Žuga”: U Tarčinu ukraden autobus, vozač uhapšen u Jablanici

5 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Hronika

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

5 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Pucnjava u Palama, uhapšena jedna osoba

6 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner