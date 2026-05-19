Cvijanović: Svjedočanstva o stradanjima obaveza i odgovornost

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je Memorijalnom centru Republike Srpske na najvećoj bazi snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, velikom poduhvatu koji predstavlja veliku odgovornost i obavezu.
"Ovo jeste i memorijalni i dokumentacioni centar, lični, porodični i istorijski podsjetnik. Dug prema Republici Srpskoj, vrijedan pažnje i podrške", rekla je Cvijanovićeva na svečanoj akademiji Memorijalnog centra.
Ona je zahvalila institucijama Republike Srpske koje su pomogle rad Memorijalnog centra.
"Sa posebnom zahvalnošću trebamo posmatrati entuzijazam mladih koji su odlučili da otvarajući vrata prošlosti ustavri otvore i vrata budućnosti", rekla je Cvijanovićeva, prenosi Srna.
Ona je dodala da teška svjedočanstva svima daju obavezu da razumiju da je Republika Srpska njihova jedina kuća.
