Haris Tabaković: Dobro sam i putovaću na Svjetsko prvenstvo

Autor:

ATV
19.05.2026 15:15

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Fabio Ferrari

Nakon što je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio da će se Haris Tabaković priključiti reprezentaciji pred Svjetsko prvenstvo uprkos povredi, napadač obratio se javnosti putem svog zvaničnog Instagrama.

U emotivnoj poruci zahvalio je navijačima i svima koji su ga podržavali tokom sezone, istakavši da iza sebe ima godinu punu uspona, padova i nezaboravnih trenutaka.

Tabaković je poručio da je zahvalan za svaku poruku podrške koju je dobio, kao i za povjerenje koje su mu pružali navijači i saigrači. Priznao je da je želio drugačiji završetak sezone, ali je naglasio da na protekli period ipak gleda s velikom zahvalnošću. Osvrnuo se i na brojne glasine koje su se pojavile posljednjih dana, poručivši da se osjeća dobro.

- Nakon intenzivne godine, došlo je vrijeme da kažem hvala. Imao sam priliku doživjeti mnogo posebnih trenutaka, uspona i padova, emotivnih utakmica i uspomena koje ću zauvijek pamtiti. Zbog toga sam neizmjerno zahvalan. Veliko hvala svakom navijaču koji je podržavao mene i ekipu tokom ove sezone.

Vaše poruke, podrška i oslonac mnogo su mi značili. Naravno, volio bih da je sezona završila drugačije, ali uprkos tome na ovu godinu gledam sa zahvalnošću. Također želim reći da sam dobro i zahvaljujem svima na brojnim porukama i brizi. I da – putovaću sa reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo i ostaću dio ekipe. Kako će dalje teći rehabilitacija i kada ću ponovo biti spreman za igru, znat će se narednih dana. Ali sigurno je da ću biti uz tim - napisao je reprezentativac BiH

Haris Tabaković

Svjetsko prvenstvo 2026

