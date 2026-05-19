Ljubljana zavijena u crno: Autobus pokosio devojku, nikome nije jasno kako je došlo do tragedije

Kraj prošle nedjelje obilježila je nezamisliva tragedija. U Ljubljani se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula sedamnaestogodišnja djevojka.

Na raskrsnici Poljanske ceste i Kopitarjeve ulice oko 14 časova vozač gradskog autobusa prilikom skretanja udesno nije primjetio pješakinju koja je na zeleno svjetlo pravilno prelazila pešački prelaz. Djevojka je od zadobijenih teških povreda preminula na mestu nesreće. Četrdesetosmogodišnji vozač autobusa je u šoku.

Na mjesto nesreće i danas dolaze članovi porodice, prijatelji, poznanici i drugi građani koji u znak sjećanja na tragično preminulu ostavljaju cvijeće i poruke i pale svijeće.

Još u petak su gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković i direktor Ljubljanskog putničkog saobraćaja (LPP) Rok Vihar u zajedničkom saopštenju naveli da su potreseni zbog tragične nesreće i porodici izrazili saučešće. Danas su se o detaljima događaja oglasili i na konferenciji za novinare Grada Ljubljane, na kojoj su, pored Jankovića i Vihara, učestvovali i predsjednik sindikata Gregor Cunder. Sva trojica bila su vidno potresena.

Direktor LPP-a ponovo je porodici, rodbini i bližnjima mlade djevojke izrazio iskreno i duboko saučešće.

"Riječ je o tragediji koja nas je u LPP-u duboko potresla. Poslije ovakvog događaja sasvim je razumljivo da se postavlja pitanje šta se dogodilo i da li je to moglo biti spriječeno. Ta pitanja postavljamo svi zaposleni u LPP-u", rekao je Vihar.

Naglasio je da sarađuju sa policijom koja i dalje istražuje nesreću. Pošto istraga nije završena, uzroke nesreće još ne mogu da komentarišu.

U Policijskoj upravi Ljubljana potvrdili su da istraga još traje.

"O svim okolnostima nesreće, nakon završetka istrage sumnji na krivično djelo iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja, biće obaviješteno nadležno državno tužilaštvo", naveli su.

Dodali su da zbog interesa istrage ne mogu da saopšte više detalja.

Vihar se osvrnuo i na pojedine spekulacije koje su se pojavile u javnosti u vezi sa preopterećenošću autobusa i vozača LPP-a. Naglasio je da vozilo u trenutku nesreće nije bilo preopterećeno.

"U autobusu je bio 71 putnik od ukupnog kapaciteta od 150 putnika", rekao je Vihar.

Negirao je i pojedine tvrdnje da se vozaču žurilo.

"Autobus nije odstupao od reda vožnje, što znači da vozač nije pokušavao da sustigne red vožnje", rekao je i dodao da podaci autobusa pokazuju da je u trenutku nesreće vozio 23 kilometra na čas, što je manje od ograničenja koje važi za to područje.

Objasnio je i da je vozač linije 20 radio u skladu sa radno-pravnim propisima. Kako je naveo, vozač je prije vožnje imao desetominutnu pauzu, a pre toga još pet ili šest pauza.

"Treba misliti i na vozača, koji je takođe jedan od pogođenih ovom tragedijom, kao i na njegovu porodicu", rekao je predsjednik sindikata vozača LPP-a Gregor Cunder.

Naglasio je da se ograđuje od raznih objava na društvenim mrežama "da je sve pogrešno".

Ipak, priznaje da je posao vozača gradskih autobusa zahtijevan.

"Radno vrijeme je zahtjevno, ali sve izjave i optužbe o pritiscima na vozački kadar u ovom slučaju nisu tačne", naglasio je.

"Vozač je imao dovoljno vremena za odmor, tako da ne možemo govoriti o pritisku i slično", dodao je.

Objasnio je i da vozači imaju uputstva da u slučaju kašnjenja ne jure bezglavo da nadoknade vrijeme.

"Dok ne budemo imali sve činjenice, nećemo nikoga optuživati niti donositi zaključke", rekao je Cunder.

Gradonačelnik Janković započeo je svoje obraćanje riječima: "Najradije ne bih ni održao ovu konferenciju za novinare."

U vidno emotivnom obraćanju rekao je da "Alini niko neće vratiti život".

Kako je naveo, nakon nesreće razgovarao je sa majkom preminule djevojke i izjavio joj saučešće.

"Ne mogu ni da zamislim kako je kada izgubiš dijete", dodao je.

Vozač je bio potpuno trijezan i bez bilo kakvih supstanci, naglasio je gradonačelnik, dodajući da je to potvrdila i policija.

"Kako će se naš kolega suočiti sa ovom stvarnošću... neće biti lako. Na kraju krajeva, djeteta više nema. LPP je i na tom planu učinio sve što je moguće. Riječ je o saradnji sa odgovarajućim medicinskim službama, jer ćemo pružiti pomoć", rekao je gradonačelnik.

Vozač od nesreće nije na poslu.

"Odmah nakon događaja ponuđena mu je psihološka pomoć", objasnio je Vihar i dodao da će psihološku pomoć dobiti i njegova porodica.

"I supruga vozača zaposlena je u LPP-u, tako da je ovo zaista tragedija za cijelu porodicu", dodao je.

Kako je rekao, posljedice ovog događaja trajno će obilježiti sve učesnike.

"Ne tražim nikakvo opravdanje, jer ne znam šta bih opravdavao. Ne znam kako bih vratio život. Ja dijelim ovaj bol i nesreću sa porodicom", zaključio je Janković.

Emotivan oproštaj od učenice

Na sajtu Gimnazije Poljane, koju je pohađala sedamnaestogodišnjakinja, objavljena je pesma Srečka Kosovela:

O, pa nema...

... smrti, nema smrti!

samo je tišina preduboka.

Kao u zelenoj,

prostranoj šumi.

Samo se udaljavaš,

samo postaješ tih,

samo postaješ sam,

sam i nevidljiv.

O, pa nema smrti, nema smrti!

Samo padaš, samo padaš,

padaš, padaš

u ponor beskrajnog plavetnila.

(Telegraf)