Poginuo vozač kamiona iz BiH: Usmrtio ga kolega prilikom parkiranja

Tužne vijesti dolaze iz Slovenije. Naime, tokom obavljanja posla stradao Sadmir Zukić, vozač kompanije “Klaut”, kojeg je usmrtio ga kolega prilikom parkiranja.

Prema informacijama koje su podijelile njegove kolege, nesreća se dogodila juče prilikom parkiranja kamiona, kada je Sadmira, nažalost, udario drugi kolega vozač u blizini njegovog vozila.

Vijest o njegovoj smrti duboko je pogodila porodicu, prijatelje i radne kolege, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama i riječima punim tuge, ističući njegovu dobrotu, poštenje i spremnost da uvijek pomogne drugima.

Iza Sadmira su ostali supruga i četvero djece.

– Sa velikom tugom primili smo vijest da nas je napustio kolega Sadmir Zukić, vozač kompanije Klaut. Otac četvoro djece, vedar i pošten čovjek, kojeg će kolege i prijatelji pamtiti po dobroti, osmijehu i ljudskosti – naveli su njegovi prijatelji i kolege.

Porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućene su riječi iskrenog saučešća, prenosi Avaz.