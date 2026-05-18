"Trebalo je da ide na maturu, kupio je odijelo": Poznato kada će biti sahranjen Luka

Luka M. (19), maturant koji je radio kao dostavljač kako bi "imao svoj dinar", ubijen je u subotu kada je osuđenom ubici nosio narudžbinu.

Za Lukino ubistvo sumnjiči se Kristijan Aleksić (50), koji je ranije robijao zbog ubistva djevojke koje je počinio 1994. godine. Aleksić je noćas uhapšen nakon potjere koja je trajala gotovo 30 sati, a građani Drniša i dalje su u šoku zbog zločina koji je do srži potresao ovaj mirni grad.

Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je kako su građani proveli dvije neprespavane noći te da će sutra biti proglašen Dan žalosti i održana sahrana stradalog mladića.

"Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubistvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija", rekao je Dželalija, dodavši kako je posebno potresno što je stradao mladi čovjek kojem je život tek trebalo da počne, prenose hrvatski mediji.

"Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i trebalo je da ima matursko veče 29. maja, odijelo je već bilo kupljeno. Teško mi je o tome da govorim", rekao je gradonačelnik Drniša.

Kaže kako je jutros izašao u grad i zatekao ga potpuno praznog – prodavnice su zatvorene, a ulice bez prolaznika.

"Trebaće, vjerovatno, i djeci u školama pomoći. Moramo sad psihološki pomoći i zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, nije ovo jednostavna situacija", ističe Dželalija.

Sahrana će biti održana u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja biće održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao.

Direktor škole Hrvoje Pekas rekao je kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportisti i da je cijela zajednica potresena strašnom tragedijom.

(Informer)