Cijene nafte ponovo rastu

ATV
18.05.2026 22:49

Cijene nafte i danas su porasle, za oko tri odsto, prije svega zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Cijena nafte Brent kretala se na nivou od 111 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI bila je na nivou od oko 107 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Do rasta cijena došlo je nakon novih sumnji da bi uskoro mogao biti postignut sporazum kojim bi bio obnovljen protok nafte kroz Ormuski moreuz, ključnu transportnu rutu.

Portal Aksios objavio je da je Iran dostavio revidirani prijedlog za okončanje sukoba, ali da Bijela kuća smatra da taj dokument nije dovoljan za postizanje konačnog dogovora.

Iranska agencija Tasnim prenijela je da Teheran i dalje ocjenjuje američke zahtjeve kao previše stroge.

Ranije su tržišta reagovala pozitivno na navode da bi Vašington mogao privremeno da ublaži sankcije na iransku naftu, ali američke vlasti to još nisu zvanično potvrdile.

Međunarodna agencija za energiju upozorila je da svjetske zalihe nafte ubrzano opadaju, što dodatno povećava strahove na energetskim tržištima.

(TANJUG)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

